Primera Division - Napětí mezi trenérem Enriquem a barcelonskými hráči roste, Messi netrénoval

Lucho děkuje, nashledanou.Odvedl si kus dobré práce, ale tvůj elán a chuť je pryč.Týmu už nemá co dát..staví průměrné hráče do důležitých zápasů,dělá nesmyslné střídání a taky nákupy (ale nevím jaký má on podíl na to kdo přijde). Messi se mu na to vysral, je vidět napjatá atmosféra.Messi je nejlepší hráč na světě s vítěznou mentalito,nechce kvůlu pár podprůměrným spoluhráčům prohrávat zápasy.Pokud by udělali další zcestné nákupy,tak být messim tak jdu jinde,kde bude vědět že muže bojovat o vše