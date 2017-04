© as.com - Neymar dostal trest na tři zápasy

1 Líbilo se

Dnes 18:17 - Brazilský útočník Barcelony Neymar přijde o start v klíčovém zápase letošní sezóny - tradičním El Clásicu na stadionu Realu Madrid. Disciplinární komise mu totiž uložila tvrdý trest na tři zápasy. Jeden za vyloučení a dva za ironické tleskání rozhodčímu v nedělním duelu na půdě Málagy.

Velká ztráta. Barcelona do jednoho z rozhodujících zápasů letošní sezóny nebude moci nasadit svého elitního útočníka Neymara. Ten totiž dnes od disciplinární komise obdržel trest v době trvání tří zápasů za vyloučení v Málaze a následném ironickém gestu směrem k asistentovi rozhodčímu.

Pro katalánský klub je ale na celé negativní události nejsmutnější to, že se z tohoto zápasu vyautoval hráč sám svým neuváženým chováním. Určitě si mohl odpustit v prvním poločase žlutou kartu za to, že si zavazoval tkaničky před rozehráním volného kopu domácího týmu v bezprostředním blízkosti balónu, čímž nedodržel předepsanou vzdálenost. I tu ze druhé půle za zbytečný faul na obránce Llorenteho. Pokud by vše zůstalo jen u toho, smázlo by se vše jednozápasovým trestem.

Jenže při cestě do kabin si brazilský fotbalista neodpustil, jak zachytily televizní záběry, ironické zatleskání rozhodčímu, jež hlavní rozhodčí Gil Manzano následně uvedl do zápisu. Za tento prohřešek pak Neymar vyfasoval další dva zápasy trestu.

Protože se zápas mezi Realem Madrid a Barcelonou hraje v neděli 23. dubna, tedy za dvě kola, Neymar o zápas přijde. Barcelona sice vyčerpá prostřednictvím odvolání veškeré cesty k tomu, aby hráče rehabilitovala, nicméně příslušné instituce v těchto případech bývají neoblomné. Pokud trest změní, tak maximálně o jeden duel a to Barceloně moc nepomůže...

Jan Preisler / FotbalPortal.cz