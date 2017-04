© FotbalPortal.cz -

0 Líbilo se

Dnes 13:53 - Real Madrid se minulé léto držel na přestupovém trhu hodně zkrátka. Do klubu přišel pouze Álvaro Morata, který se navíc vrátil z dvouleté zkušené v Juventusu. Letos to ale bude asi jiné a vedení Bílého baletu pořádní provětrá peněženku. Kdo má největší šance přijít na San Bernabéu?

Loni v létě pouze Morata, letos v zimě, kvůli trestu od FIFA, nikdo. Toto léto si to ale fanoušek Realu Madrid určitě pořádně užijí, protože Los Blancos chystají proměny v kádru, jejichž rozsah bude záviset i na konečném výsledku sezóny.

V Anglii už se dokonce přijímají sázky na to, které hvězdy Premier League do španělského hlavního města před sezónou 2017-18 přijdou. Největší šanci na příchod do kabiny má podle sázkové společnosti 888sport brankář Manchesteru United David de Gea, jenž je v agendě královského klubu již delší dobu a v srpnu 2015 byl jeho přestup již prakticky uzavřen.

1. David de Gea (Manchester United) 2:1

Zde je další pořadí hráčů s náležitým kurzem, který nabízí uvedená sázková kancelář.

2. Eden Hazard (Chelsea) 4:1

3. Harry Kane (Tottenham) 4:1

4. Thibaut Courtois (Chelsea) 4:1

5. Hugo Lloris (Tottenham) 5:1

6. Kun Agüero (Manchester City) 8:1

7. Hector Bellerín (Arsenal) 9:1

8. Dele Alli (Tottenham) 12:1

9. Alexis Sánchez (Arsenal) 20:1

10. Mesut Özil (Arsenal) 30:1

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, express.co.uk