Takovej čertovskej hajzl ošklivej... ale časem jsem si ho docela oblíbil, když si kousl do toho banánu a podobně. Prostě machýrek no, ale viděl jsem taky spoustu zápasů Barcy, kdy jim to nešlo, byli pod tlakem a přišlo mi, že Dany snesl jedinej pozitivní kritiku. V dnešním fotbale musíš mít kvalitní beky, kteří útočí, ale hlavně to umějí a mají sebevědomí a fyzičku, a často jsou právě tou finální instancí v útoku, když potřebuješ dát gola. To on bez debat byl a možná stále je.