Primera Division - Barcelona vyrovnala nabídku hráči, kterého chce koupit Real Madrid

Dnes 16:38 - Přetahovaná o mladého hráče mezi dvěma španělskými giganty? Je to docela pravděpodobné, protože jak madridský Real, tak i Barcelona, chtějí mít od příští sezóny v kádru levého obránce Atlética Madrid Thea Hernándeze, jenž letos na hostování v Alavésu předvádí vynikající výkony.

Podle zprávy z dnešního vydání madridského deníku AS udělala Barcelona to samé, co Real před několika dny. Učinila nabídku levému obránci Atlética Madrid Theu Hernándezovi, jejíž podmínky jsou více méně totožné.

Hráč, jenž letos působí v Alavésu na hostování, už má ústní dohodu s Realem Madrid, který má v plánu složit celou výkupní klauzuli ve výši 24 milionů eur a podepsat s hráčem pětiletou smlouvu s narůstajícím platem (6 milionů eur v prvních dvou sezónách, sedm v ročníku 19-20, osm v sezóně 2020-21 a v poslední devět milionů eur).

Agentem hráče je ale Manuel García Quilón, jenž rovněž zastupuje trenéra Rafaela Beníteze a jehož vztah s prezidentem Realu Florentinem Pérezem je po odvolání „Rafy“ hodně narušen.

Quilón má na Hernándeze velký vliv a rozhodně preferuje, aby hráč posílil Barcelonu, která by pochopitelně musela rovněž zaplatit 24 milionů eur. A také Atlético, pokud už o hráče přijde, by s mnohem klidnějším srdcem nechalo hráče jít na Camp Nou než na Bernabéu.

Ostatně Barcelona už chtěla Hernándeze loni, kdy byla jeho „výkupka“ jen 6 milionů eur, ovšem jakmile to vedení Colchoneros zjistilo, okamžitě zajistilo navýšení této částky.

Za interesem Barcy o Thea Hernándeze je i Jordi Alba, jenž v překopaném systému 3-4-3, který začal praktikovat Luis Enrique, ztratil místo a v jistých sektorech klubu je hodně zpochybňován. Rozhodně již nepatří mezi nepostradatelné a je možné, že se ho v létě klub zbaví, zvlášť při potřebě finanční hotovosti.

