Primera Division - Co skutečně stojí za Neymarovými „problémy“ s kopačkami?

Dnes 08:28 - Neymar a jeho kopačky. Poslední dobou frekventované téma, které v sobotu přerostlo do velké kauzy. Kvůli tomu, že ho zavazování tkaniček během zápasu v Málaze stálo žlutou kartu, z níž se ve druhé půli vyklubalo vyloučení, může přijít o El Clásico, jež se uskuteční přespříští kolo. Může být za opakovanými scénami s obutím i něco jiného než jen problém na výstroji?

Útočník Barcelony Neymar v sobotu nedohrál zápas v Málaze. Byl vyloučen v průběhu druhé půle za dvě žluté karty. Tu první vyfasoval za „nerespektování předepsané vzdálenosti při zahrávání volného kopu, poté, co byl předtím upozorněn,“ jak uvádí rozhodčí Gil Manzano v zápise o utkání. Prostě si zavazoval tkaničky a byl moc blízko u míče.

Sudí Neymarovi neprominul epizodu, která se v posledních zápasech opakuje až nápadně často.

Už v úvodním zápase osmifinále Ligy mistrů proti PSG si u postranní čáry zavazoval boty, zrovna když domácí tým otevřel skóre na 1:0. A pokračovalo to dál. Dokonce i v odvetném zápase s Pařížany. Rovněž 19. března proti Valencii, v Granadě 1. dubna a tři dny nato proti Seville. Tedy minimálně šest zápasů v rozhodující fázi sezóny.

Po středečním zápase se Sevillou už na tuto věc upozornili trenéra Enriqueho i novináři. „Není třeba se ani Neymara ptát. Prostě ho v těchto kopačkách bolely nohy a vyměnil je.“

„Určitě budu radši, když bude minutu mimo hru a 89 minut v pohodlí. Budeme se snažit, aby se to znovu neopakovalo, ale určitě si je nemění jen proto, že se mu to líbí. Je to riziko pro všechny, když víme, že jsme minutu bez jednoho hráče. Ale je to něco, o čem už víme,“ klidnil celou záležitost Enrique.

Neymar se k celé záležitosti nevyjádřil, nicméně dle názoru redaktorů deníku Mundo Deportivo sílí dojem, že jeho „operace“ s obutím vznikají kvůli nátlaku sponzorů, aby ještě více zviditelnil firmu Nike, která ho finančně velice slušně podporuje.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, mundodeportivo.com