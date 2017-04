Primera Division - Tahák španělského víkendu: Hraje se Derbi Madrileño

© as.com - V sobotu určitě dojde i na souboj Ronalda s Griezmannem

Dnes 16:25 - El Clásico se hraje za dva týdny a jako malý předkrm určitě dobře zachutná sobotní madridské derby mezi Realem Madrid a Atléticem Madrid. Bílý balet i Colchoneros do něj jdou ve výtečné výsledkové formě. Druhá Barcelona podnikne výjezd do Málagy.

Real Madrid - Atlético Madrid

Sobota 8. dubna, výkop 16.15, San Bernabéu, Madrid, přímý přenos DIGI SPORT 3

Klíčový zápas pro Blancos na cestě k titulu. Před soubojem s Barcelonou musí nutně porazit svého městského rivala. Ten už je z boje o titul vyautován kvůli špatné podzimní části ligy. Nicméně odvetná část soutěže Simeoneho výběru zatím jde velice dobře.

Atlético nasbíralo nejvíce bodů v 11 zápasech odvetné části od doby, kdy argentinský kouč zakotvil na Vicente Calderónu. Aktuálně drží sérii šesti ligových utkání bez porážky, během nichž jen jednou remizovalo.

Naposledy vyhrálo doma nad Realem Sociedad jen těsně 1:0, ale během zápasu si vytvořilo dost šancí na to, aby bylo skóre mnohem výraznější. V tabulce si navíc upevnilo důležitou třetí pozici, kterou ještě před nedávnem držela Sevilla.

Madridský Real si v týdnu poradil v malém městském derby s Leganés 4:2. Trenér Zidane mohl být spokojený s tím, že se na výkonu týmu příliš neprojevily absence Cristiana Ronalda či Garetha Balea, jimž dal potřebný odpočinek.

„Nečeká nás lehký soupeř. Jak budou hrát to opravdu nevím. Mě zajímá jen můj tým. Nebude to jednoduché. Všichni mluví o Atléticu zejména pro jeho defenzívu. Určitě brání dobře, ale nemají jen tohle. V posledních letech se hodně zlepšili po herní stránce. Nikdo v tomto zápase není favoritem. Ve hře jsou tři body a uvidíme, co se stane,“ řekl Zidane.

Trenér Diego Simeone dokázal po svém příchodu do Atlética zvrátit negativní tendenci vzájemných zápasů. Na San Bernabéu dokonce se svým týmem třikrát vyhrál, ovšem jak sám tvrdí, mnohem větší radost mu udělal jiný úspěch.

„Jestli jsme na něco hrdý pak to nejsou tyto výhry, ale remíza na Camp Nou v lize v roce 2014, díky níž jsme získali ligový titul.“

„Očekáváme Real, který bude hodně vysoko napadat, předpokládám, že budou hrát s BBC v útoku a nasadí i Isca, díky čemuž by měli větší držení míče, než kdyby nastoupili s Casemirem,“ uvedl Simeone.

Pravděpodobné sestavy

Real Madrid: Navas - Carvajal, Pepe, S. Ramos, Marcelo - Modrić, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, C. Ronaldo

Atlético Madrid: Oblak - Juanfran, Savić, Godín, F. Luis - Koke, Saúl, Gabi, Carrasco - Griezmann, Torres

Tip FotbalPortal.cz 3:1

Málaga CF - FC Barcelona

Sobota 8. dubna, výkop 20.45, Estadio Rosaleda, Málaga, přímý přenos DIGI SPORT 3

Málaga ve středu vyhrála velice důležitý souboj v Gijónu 1:0, čímž se jí ještě víc přiblížila kýžená záchrana. Nový kouč Míchel tak poprvé naplno bodoval a rád by v tomto trendu pokračoval i na domácím stadionu proti úřadujícímu ligovému šampionovi.

Azulgranas ale jsou přeci jen soupeřem jiné kategorie. Třetí výhru v řadě, po překvapivém výpadku v La Coruňi, zaznamenali ve středu proti Seville (3:0), předtím čtyři góly nastříleli Granadě a Valencii.

Barcelona má zraněné Aleixe Vidala, Ardu Turana, Rafinhu, kvůli kartám chybí Rakitić s Piquém. Proto Luis Enrique doplnil nominaci o hráče B týmu Aleñu a Carbonella.

„Málaga se po příchodu nového kouče změnila. Míchel měl málo času na to něco s kádrem udělat, ale poslední výsledek v Gijónu potvrzuje, že se mu práce začíná dařit. Proti Málaze jsme pokaždé měli problémy. Ať už jsme hráli doma nebo venku. Má svoji kvalitu a bude to pro nás dobrá zkouška před závěrem ligové soutěže,“ uvedl kouč Barcelony.

Enrique věděl o čem mluví. Naposledy totiž o víc jak o gól Barcelona zdolala Málagu v lednu 2014, ještě pod vedení Taty Martina. V pěti soubojích s Enriquem na střídačce vyhrála dvakrát Barcelona (1:0, 2:1), jednou Málaga (1:0) a dvakrát se body dělily (vždy 0:0)

Málaga se v sobotu musí obejít bez potrestaného Keka, zranění jsou Koné, Kuzmanović, nejistý start je u Miguela Torrese a En-Nesyriho.

Pravděpodobné sestavy

Málaga: Kameni - Rosales, L. Hernández, D. Llorente, Ricca - José Rodríguez, Camacho - Ontiveros, Fornals, Juankar - Sandro

Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Mascherano, Mathieu, J. Alba - A. Gomes, Busquets, D. Suárez - Messi, L. Suárez, Neymar

Tip FotbalPortal.cz 0:1

Kompletní program 31. kola Primera División

Pátek 7. dubna

20.45 Villarrea CF - Athletic Bilbao

Sobota 8. dubna

13.00 Espanyol - Alavés

16.15 Real Madrid - Atlético Madrid

18.30 Sevilla FC - Deportivo La Coruña

20.45 Málaga - Barcelona

Neděle 9. dubna

12.00 Granada - Valencia

16.15 Celta - Eibar

18.30 Osasuna - Leganés

20.45 Las Palmas - Betis

Pondělí 10. dubna

20.45 Real Sociedad - Sporting Gijón

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

Jan Preisler / FotbalPortal.cz