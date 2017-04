Primera Division - Barcelona si po výborném prvním poločase poradila se Sevillou

© marca.com - Barcelona porazila Sevillu 3:0

Dnes 21:20 - Barcelona dokázala bez větších problémů porazit ve šlágru 30. kola čtvrtou Sevillu 3:0. Všechny branky padly už v prvním poločase a postarali se o ně Luis Suárez a pak dvakrát Lionel Messi. Minimálně na dvě hodiny se tak Katalánci dostali do čela tabulky.

FC Barcelona 3:0 Sevilla FC

Góly: 28. a 33. Messi, 25. Suárez

FC Barcelona: ter Stegen - Mascherano, Piqué (77. Digne), Umtiti - Busquets - Rakitić (80. Aleñá), Messi, Iniesta - Roberto, L. Suárez (65. Alcácer), Neymar.



Sevilla FC: S. Rico - Mariano, Mercado (46. Kranevitter), Pareja, Lenglet, Escudero - Nasri (46. Sarabia), Iborra (76. Jovetić), N´Zonzi, Vitolo - Correa

Barcelona proti Seville začala pořádně zostra a po poločase bylo o výsledku prakticky rozhodnuto. První varování andaluskému protivníkovi poslal nejlepší střelec týmu Lionel Messi už ve čtvrté minutě, kdy se opřel do míče a ten orazítkoval břevno Ricovy brány.

Pak se Suárez dožadoval marně penalty, kdy byl ve vápně stažen protivníkem a z protiútoku vzápětí zahrozil zřejmě jedinou vážnou akcí Sevilla. Steven N‘Zonzi využil spánek domácí obrany, prošel až před ter Stegena, ale v tutové šanci uspět nedokázal, neboť německý gólman jeho pokus vyrazil na rohový kop.

Brzy přišly lahůdkové akce Barcelony. Ve 25. minutě otevřel skóre Luis Suárez, k němuž se dostala přihrávka Messiho ze strany a zády k brance přes hlavu zaskočil Rica - 1:0.

Netrvalo dlouho a azulgranas navýšili vedení na 2:0. Rychlý protiútok podnikl Neymar, přihrával před bránu, Suárez vrátil míč pod sebe a Messi tvrdou střelou pod Ricem rozradostnil domácí publikum.

Třetí trefa Barcelony přišla ve 33. minutě. Krátce po rozehrání rohového kopu nedokázal Pareja odvrátit balón hlavou dál než přímo k Messimu, jenž dalším tvrdým projektilem vstřelil gól číslo 29 ve 30. Vzájemném souboji do sítě Sevilly.

Hned začátek druhé půle přinesl další šanci Barcelony, kdy po odebrání míče Suárezem nedokázal Messi přelobovat gólmana. Pak se ale ke slovu dostala i Sevilla, zásluhu na tom měl především střídající Sanabria. Mariano z pravé strany nahrál a záložník Sevilly trefil Ter Stegena do hrudi. Pár desítek sekund nato se zmíněný hráč dostal do šance, ale namířil jen do boční sítě. Do třetice pak gólman Barcelony vyrážel jeho střelu na roh.

Šance měla i Barcelona. Krásný pas Messiho netrefil Iniesta v 69. minutě a vysunutí Alcácera zneškodnil Rico. Skóre se už ale nezměnilo.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz