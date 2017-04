Primera Division - Barcelona si po výborném prvním poločase poradila se Sevillou, Real udržel vedení výhrou v Leganés

© marca.com - Barcelona porazila Sevillu 3:0

Včera 23:21 - Barcelona dokázala bez větších problémů porazit ve šlágru 30. kola čtvrtou Sevillu 3:0. Všechny branky padly už v prvním poločase a postarali se o ně Luis Suárez a pak dvakrát Lionel Messi. Vedení v tabulce ale nadále drží Real Madrid, jenž nezaváhal v Leganés.

FC Barcelona 3:0 Sevilla FC

Góly: 28. a 33. Messi, 25. Suárez

FC Barcelona: ter Stegen - Mascherano, Piqué (77. Digne), Umtiti - Busquets - Rakitić (80. Aleñá), Messi, Iniesta - Roberto, L. Suárez (65. Alcácer), Neymar.



Sevilla FC: S. Rico - Mariano, Mercado (46. Kranevitter), Pareja, Lenglet, Escudero - Nasri (46. Sarabia), Iborra (76. Jovetić), N´Zonzi, Vitolo - Correa

Barcelona proti Seville začala pořádně zostra a po poločase bylo o výsledku prakticky rozhodnuto. První varování andaluskému protivníkovi poslal nejlepší střelec týmu Lionel Messi už ve čtvrté minutě, kdy se opřel do míče a ten orazítkoval břevno Ricovy brány.

Pak se Suárez dožadoval marně penalty, kdy byl ve vápně stažen protivníkem a z protiútoku vzápětí zahrozil zřejmě jedinou vážnou akcí Sevilla. Steven N‘Zonzi využil spánek domácí obrany, prošel až před ter Stegena, ale v tutové šanci uspět nedokázal, neboť německý gólman jeho pokus vyrazil na rohový kop.

Brzy přišly lahůdkové akce Barcelony. Ve 25. minutě otevřel skóre Luis Suárez, k němuž se dostala přihrávka Messiho ze strany a zády k brance přes hlavu zaskočil Rica - 1:0.

Netrvalo dlouho a azulgranas navýšili vedení na 2:0. Rychlý protiútok podnikl Neymar, přihrával před bránu, Suárez vrátil míč pod sebe a Messi tvrdou střelou pod Ricem rozradostnil domácí publikum.

Třetí trefa Barcelony přišla ve 33. minutě. Krátce po rozehrání rohového kopu nedokázal Pareja odvrátit balón hlavou dál než přímo k Messimu, jenž dalším tvrdým projektilem vstřelil gól číslo 29 ve 30. Vzájemném souboji do sítě Sevilly.

Hned začátek druhé půle přinesl další šanci Barcelony, kdy po odebrání míče Suárezem nedokázal Messi přelobovat gólmana. Pak se ale ke slovu dostala i Sevilla, zásluhu na tom měl především střídající Sanabria. Mariano z pravé strany nahrál a záložník Sevilly trefil Ter Stegena do hrudi. Pár desítek sekund nato se zmíněný hráč dostal do šance, ale namířil jen do boční sítě. Do třetice pak gólman Barcelony vyrážel jeho střelu na roh.

Šance měla i Barcelona. Krásný pas Messiho netrefil Iniesta v 69. minutě a vysunutí Alcácera zneškodnil Rico. Skóre se už ale nezměnilo.

CD Leganés 2:4 Real Madrid

Góly: 32. Gabriel, 35. Luciano - 18. a 23. Morata, 15. James, 49. Mantovani vlastní

CD Leganés: Herrerín - Tito (54. samuel), Bustinza, Mantovani, Siovas, Rico - Gabriel (64. Bueno), R. Pérez, Timor, Szymanowski (84. Machís) - Luciano.



Real Madrid CF: Navas - Danilo, Nacho, Ramos, Marcelo - Kovačić (81. Modrić), Casemiro, James (72. Isco) - L. Vázquez, Morata (78. Mariano), Asensio

Úvodní čtvrthodina zápasu na stadionu Butarque byla klasickým oťukáváním obou soupeřů a teprve až když se oba celky seznámily přiložil Real Madrid pod kotel. Za necelých deset minut totiž vedl vysoko 3:0. V 15. minutě Asensio podnikl brejk od půlící čáry přihrál Jamesovi a tomu stačilo pouze zasunout za záda Herrerína. Hned vzápětí trefil Danilo tyč a z následného rohu Morata z velkého úhlu přeloboval domácího brankáře. Třetí zářez si připsal po pasu Kovačiće znovu Morata.

Domácí se zdáli definitivně pohřbeni, nicméně znaky života předložil ve 28. minutě Luciano, který se dostal do protiútoku, ale nevyřešil ho ideálně. Místo volnému Szymanowskému nahrával Titovi, který vystřelil těsně nad.

Brzy se ale Leganés přeci jen dočkalo gólu. Po akci Rica na levém křídle, který nahrával před branku, se po nechtěné teči Ramose dostal k míči Gabriel a na dlouhou nohu ho dostal do sítě. Prakticky vzápětí se Leganés prosadilo podruhé. Po rohovém kopu se, opět s přispěním teče Ramose, ocitl sám před brankou Navase Luciano a nemohl neminout - 2:3. Před pauzou ještě Lucas vyzkoušel skvělý postřeh domácího brankáře.

Druhá polovina zápasu zůstala oproti té první hodně za očekáváním. Možná i proto, že Bílý balet brzy odskočil do dvougólového vedení. Ve 49. minutě totiž trestný kop ze strany dostal do vlastní branky a dokonce rukama stoper Mantovani.

Leganés sice dál bojovalo o korekci výsledku, nicméně jeho snaha byla marná, střely nepřesné, finální přihrávky postrádaly zakončovatele. V 55. minutě například mířil těsně mimo Samu García, v 80. průnik Szymanowského skončil napůl střelou napůl přihrávkou.

Dobrou šanci měli i hosté v 67. minutě kdy Asensio nedosáhl na míč přihrávaný od Lucase. Ten v závěru nedokázal po sólu vyzrát tváří v tvář na gólmana Herrerína.

Díky tříbodovému zisku se madridský celek vrátil do čela tabulky s dvoubodovým náskokem před Barcelonou a zápasem ve Vigu k dobru.

