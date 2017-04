Primera Division - Konec dohadům? Messi prý brzy podepíše novou smlouvu

Stejnou kvalitu, to je for na nastenku. Plno lidi ti rekne, ze Ronaldo mozna strili vic golu po presunu do Realu, ale to co predvadel v United uz v Realu nepredvadel. To co resime je otazka vkusu, za me jsou borci ti, kteri kopou od mala za jeden tym. Ano, nereknu top hraci kterym je dejme tomu tym jako Porto uz male a chteji neco vic. Ale treba takovy Totti nebo De Rossi nemeli zapotrebi jit jinam a vzdy byli brani jako top hraci.