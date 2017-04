Primera Division - Real vyhrál nad Alavésem 3:0, Barcelona přejela Granadu

© marca.com - Karim Benzema

Včera 22:40 - Real Madrid splnil povinnost. Doma zdolal nebezpečného nováčka z Alavésu 3:0 a v čele tabulky má na Barcelonu náskok již pěti bodů. Bílý balet dostal do vedení v první půli Karim Benzema, před koncem výhru pojistili Isco a Nacho. Naplno bodovala i Barcelona, která si bez problémů poradila s Granadou.

Real Madrid 3:0 CD Alavés

Góly: 31. Benzema, 85. Isco, 88. Nacho

Real Madrid CF: Casilla - Danilo, Varane (11. Carvajal), Pepe, Nacho Fernández - Modrić (68. Kovačić), Kroos, Isco - Bale, Benzema (81. L. Vázquez), Ronaldo.



Deportivo Alavés: Pacheco - Toquero, Laguardia, Ely, Feddal, Hernández - Méndez (75. Katai), Camarasa (84. Santos), García, I. Gómez (69. Ó. Romero) - Deyverson.

Real Madrid se dnes odpoledne na výhru nad Alavésem moc nenadřel. Rutinní zápas na San Bernabéu. Celek Zidaneho diktoval tempo hry, do útoku pronikal po křídlech prostřednictvím Danila a Carvajala, kvalitní hru předváděl i Cristiano Ronaldo. Alavés se pokusil o několik protiútoků, ale v šestnáctce madridského klubu se moc neprosazoval.

Do vedení se Real Madrid dostal ve 31. minutě, ačkoliv tato akce je opět opředena polemikou, neboť se rozjela z postavení mimo hru Benzemy, který si narazil s Carvajalem a posléze tvrdě vypálil mimo dosah Pacheca.

Ve druhé půli měl ale Alavés dobré šance na vyrovnání. Ve 47. Deyverson poslal střelu spoluhráče z malého vápna nad a v 60. Edgar promarnil velkou příležitost, když centr z levé strany poslal z voleje těsně vedle tyče Casillovy brány.

V dobré pozici se objevil v 70. i Manu García, který po centru Romera hlavičkoval neobtěžován těsně vedle. Real měl v tu chvíli prostě siestu.

Nevyužité šance nakonec musely Alavés mrzet, protože přišel závěrečný lauf Realu Madrid a v něm rozhodl o konečném výsledku. Nejprve v 85. minutě Isco dostal pěknou přihrávku od Ronalda a zvýšil na 2:0 a konečnou podobu skóre dal v 88. minutě Nacho jenž dopravil balón do sítě poté, co Bale trefil z přímého kopu jen břevno.

Granada CF 1:4 FC Barcelona

Góly: 50. Boga - 44. Suárez, 63. Alcácer, 83. Rakitić, 90+1. Neymar

Granada: Ochoa - Foulquier, Saunier, Lombán, G. Silva (78. Cuenca), Litri - Pereira, Agbo, Angban (46. Boga), Wakaso - Kravec (55. Ramos).

Náhradníci: da Silva - Samper, Ramos, Boga, Cuenca, Ingason, Estupinan.

FC Barcelona: ter Stegen - Roberto, Mascherano, Mathieu, Alba - Rakitić (87. Aleñá), Busquets, A. Gomes (67. Iniesta) - Rafinha (17. Alcácer), L. Suárez, Neymar

Barcelona během první půle naprosto ovládla trávník stadionu Nuevo Los Cármenes. Granada se zmohla jen na jedinou vychýlenou střelu v podání Kravetse. Zato hosté zahazovali jednu dobrou šanci za druhou.

Staral se o to především Luis Suárez. Už v sedmé minutě ho vpřed vyslal Neymar, ale tváří v tvář Ochoovi na balón nedosáhl. Ve 25. minutě Uruguayec dokonce trefil břevno, když z místa napřáhl, balón orazítkoval horní tyč a Neymar, jenž dorážel do prázdné brány, stál v ofsajdu.

Další akci vypracoval Alcácer, jenž místo střely ve 28. minutě ve vápně ještě nahrál Suárezovi, který se snažil kličkou obejít domácího gólmana, ale balón se mezi tři tyče nevešel. Šest minut na to se El Pistolero uvolňoval do dalšího souboje jeden na jednoho, ovšem při zakončení mu hodně bránil Lombán a kdyby sudí proti domácímu celku odpískal penaltu, nikdo by se divit nemohl.

Dvě šance při standardních situacích promarnil i Mathieu, nejprve míč netrefil ideálně a při druhé dokonce vůbec.

Nakonec se ale Luis Suárez prosadit dokázal. Těsně před pauzou mu z hloubi pole nahrál za obranu dlouhou přihrávkou Jordi Alba a ten akci zakončil lobem přes Ochou - 0:1.

Druhá půle ale začala pro azulgranas studenou sprchou. V 50. minutě totiž Saunier prostrčil míč na Bogu, který byl na hřišti pár minut a ten křížnou střelou odrazem o tyč vyrovnal.

Radost ale domácímu týmu z vyrovnaného stavu dlouho nevydržela. Paco Alcácer, jenž v úvodu zápasu vystřídal zraněného Rafinhu, si naběhl na průnikovou přihrávku od Suáreze a podél mexického brankáře dostal Barcelonu znovu do vedení.

Navýšit skóre mohli vzápětí Rakitić s Mathieuem, nicméně třetí gól dal až těsně před koncem v 83. minutě po tečované střele Rakitić. V samotném závěru Neymar dokončil demolici Granady.

Další výsledky 29. kola Primera División

Real Sociedad - Leganés 1:1

Espanyol - Betis 2:1

Villarreal - Eibar 2:3

Osasuna - Athletic Bilbao 1:2

Málaga - Atlético Madrid 0:2

