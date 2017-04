Primera Division - Pamatujete si na Cicinha? Těžký alkoholik v dresu Realu Madrid, viděl i Ježíše

© marca.com - Cicinho

0 Líbilo se

Dnes 13:12 - Ačkoliv toho za Real Madrid mnoho nenahrál, každý správný fanoušek Bílého baletu si určitě vzpomene na brazilského krajního obránce Cicinha. Pokud nebyl zrovna zraněný, předváděl na trávníku velmi dobré výkony, a to i přesto, že, jak sám přiznává, měl těžké problémy s alkoholovým démonem.

Do Realu Madrid přišel v zimě roku 2006, kdy za něj Real Madrid zaplatil brazilskému Sao Paulu 4 miliony eur a okamžitě se prosadil do základní sestavy tehdejšího kouče Lópeze Cara. Nicméně v sezóně 2006-07 si hned na jejím začátku vážně poranil koleno a tím prakticky jeho kariéra na San Bernabéu skončila.

V létě roku 2007 totiž na brazilského obránce pod novým koučem Schusterem nezbylo místo, přednost dostávali Salgado s Ramosem a Cicinho si vyžádal přestup do AS Roma, který ho dlouhodobě sledoval.

Jak sám hráč uvedl, jeho působení v Madridu nebylo úplně jednoduché, zčásti také proto, že Cicinho hodně pil. „Byl jsem alkoholik, protože jsem nedokázal pít jenom pivo. Pil jsem do té doby, než jsem spadl na zem. Když jsem přišel do Realu, vymklo se mi to totálně kontrole. Tam jsem pil opravdu hodně. A nejen v noci. Jednou mě viděl jistý novinář pít, ale díky tomu, že mužstvo mělo dobrou výsledkovou šňůru, se celá situace zahladila,“ vypráví Cicinho.

„Lituji všeho, co jsem dělal a rozhodně to nikomu nedoporučuji. Alkohol žádnou depresi nevyléčí. Dokonce riskujete, že se deprese ještě prohloubí. Je to horor.“

„Říkali mi, že jestli budu pokračovat tímto životem, umřu. Kouřil jsem dvě krabičky denně. Když jsem si dal 18 caiprinhí a 14 piv, viděl jsem Ježíše Krista."

Cicinho rovněž promluvil o svých problémech s tetováním, které jsou úzce spojené s jeho potížemi s alkoholem. „Necítím se se svými tetováními dobře. Nechal jsem si je udělat pod vlivem alkoholu. Pil jsem, protože jsem nesnášel bolest a potřeboval jsem ji utlumit kvůli tetování. Neskrýval jsem to. Myslel jsem, že tetování mi přinesou mír a klid. Tak to ale nebylo.“

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com