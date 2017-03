Primera Division - Chelsea ohromila Neymara seniora: Slíbila, že z jeho syna udělá nového Jordana

© FotbalPortal.cz - Neymar se měl stát novým Jordanem

Dnes 14:17 - Nebyla to taková utopie. Neymar Junior, jenž momentálně střílí góly v Barceloně, mohl klidně oblékat modrý dres Chelsea. Blues totiž byli velice blízko jeho získání a to především díky schopnostem tehdejšího sportovního ředitele Michaela Emenala.

Neymar Junior byl v poslední fází svého působení v Santosu na roztrhání. Zájem o něj mělo hned několik klubů. Vedle Barcelony, která ho nakonec získala za sumu peněz, jejíž výši neustále řeší soud, po něm tvrdě šly také madridský Real a londýnská Chelsea.

Dokonce to chvíli vypadalo, že to bude majitel Blues Roman Abramovič, jenž mladého fotbalistu získá do svého týmu.

Podle reportáže v deníku The Guardian totiž poslal do Brazílie sportovního ředitele Michaela Emenala společně s právníkem Marcosem Mottou, aby se pokusili přesvědčit hráče a hlavně jeho otce k přestupu na Stamford Bridge.

Emenalo na to šel přes příklad veleúspěšného sportovce, basketbalisty Michalea Jordana. A tím Neymara seniora, jenž působil jako agent, naprosto uchvátil. Slíbil, že z Neymara udělá nového Jordana. Ten kdysi také přišel do Chicaga Bulls, týmu, který „nebyl ničím“. Nicméně společnými silami dokázali vytvořit něco neuvěřitelného.

„Bylo to úplně poprvé, co jsem viděl Neymarova otce někoho poslouchat déle než 30 minut, aniž by se přitom podíval na mobil,“ vypráví Motta. „Říkal, že jeho syn dovede Chelsea na samý vrchol.“

Chelsea také nabídla na schůzce v New Yorku částku 30 milionů liber. Nicméně prezident Santosu Luis Alvaro „ukončil jednání velice rychle, neboť ho zarazilo, že by Chelsea chtěla hráče okamžitě podepsat,“ dodal ještě Motta.

