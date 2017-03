Primera Division - Barceloně bude v Granadě chybět Messi, Real přivítá Alavés

© mediotiempo.com - Leo Messi

Dnes 12:53 - Po reprezentační pauze se vrací španělská nejvyšší soutěž Primera División se svým již 29. kolem. Vedoucí Real Madrid hraje v neděli doma s Alavésem, druhá Barcelona cestuje do Granady bez své největší hvězdy - Lionela Messiho.

Real Madrid - Deportivo Alavés

Neděle 2. dubna, výkop 16.15, San Bernabéu, Madrid, přímý přenos DIGI SPORT 3 HD

Real Madrid se na stadionu San Bernabéu utká s Alavésem po jedenácti letech a určitě by se vůbec nezlobil, kdyby skóre zápasu vypadalo jako tenkrát v roce 2006, kdy Bílý balet zvítězil po gólech Gutiho, Robinha a Cicinha 3:0.

Jenže tehdy byl celek z Baskicka na sestup a na kontě měl jen pět výher. Letos je jeho situace zcela odlišná. Výher má připsaných již deset, stejný má počet i nerozhodných výsledků a v tabulce nemůže být na jiném místě než desátém. A v domácím poháru se v květnovém finále utká s Barcelonou...

Pro nováčka velice úspěšná sezóna. Nicméně v souboji s Realem Madrid pocítí jednu velkou absenci. Trenér Pellegrino nebude moci nasadit do sestavy záložníka Marcose Llorenteho, fotbalistu, jehož do Vitorie pustil na hostování právě madridský klub a podle smlouvy do tohoto zápasu nastoupit nesmí.

Chybět bude klíčový hráč na stejné pozici i Realu Madrid. Trenér Zidane poskládá sestavu bez Casemira, jenž v posledním zápase v Bilbau sice vstřelil důležitý gól, ale rovněž spatřil i pátou žlutou kartu, která ho připravila o start v nedělním střetnutí.

Kouči Zidanemu se z reprezentačních srazů vrátilo bez újmy všech šestnáct fotbalistů a vzhledem k nabitému programu se očekává, že by mohl přistoupit k rotaci se sestavou. Ve španělských médiích se dokonce spekuluje nad tím, že by prvního gólmana Navase po neuspokojivých výkonech mohl vystřídat mezi tyčemi Kiko Casilla.

Pravděpodobné sestavy

Real Madrid: Casilla (Navas) - Danilo, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Isco, Modrić - Bale, Benzema, C. Ronaldo

Alavés: Pacheco - Kiko Femenía, Feddal, Laguardia, Theo Hernández - M. García, Krstičić - Ibai, Camarasa, Edgar - Deyverson

Tip FotbalPortal.cz 3:1

Granada CF - FC Barcelona

Neděle 2. dubna, výkop 20.45, Nuevo Los Cármenes, Granada, přímý přenos DIGI SPORT 3 HD

Barcelona cestuje do horkou andaluskou půdu v Granadě. Ačkoliv je na stadionu Los Cármenes v novodobé ligové éře místního celku téměř stoprocentní, zápasy zde nikdy nebývají por azulgranas jednoduché. Vloni tu po výhře 3:0 sice culés definitivně slavili titul, na druhou stranu v roce 2014 prohrou 0:1 hodně nahráli konečnému šampionovi Atléticu Madrid.

Letos je na tom Granada mizerně, v tabulce je na předposledním místě a na 17. příčku, která znamená záchranu, ztrácí aktuálně sedm bodů. V posledních čtyřech utkáních navíc dokázala jen jednou vyhrát.

Získat body proti Barceloně by bylo terno, navíc když v jejím dresu nevyběhne na trávník potrestaný Lionel Messi. „Je to nejlepší hráč. Jenže dobré mužstvo jako Barca má další alternativy, ale absence to je,“ vyjádřil se k nucenému odpočinku argentinského fotbalisty jeho někdejší spoluhráč z dresu azulgranas Isaac Cuenca.

Messi si v Granadě odpyká trest. Ovšem nemá nic společného s tím, který dostal od FIFA za nesportovní chování v reprezentačním dresu Argentiny. V tomto případě se jedná o stopku za pět žlutých karet, které se mu nashromáždily na kontě.

Trenér Enrique se zřejmě vrátí k rozestavení 4-3-3, i kvůli Messiho absenci. Na důležitý středeční duel se Sevillou bude pravděpodobně šetřit stopera Piquého, odpočívat bude zřejmě i ve španělské reprezentaci hodně vytížený Jordi Alba. Zraněný je Arda Turan.

Pravděpodobné sestavy

Granada: Ochoa - Foulquier, Ingason, G. Silva, Héctor - Saunier, Uche, Wakaso - Cuenca, Pereira, A. Ramos

Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Umtiti, Mascherano, Digne - Busquets, Iniesta, Gomes - Rafinha, Suárez, Neymar

Tip FotbalPortal.cz 0:2

Kompletní program 29. kola Primera División

Pátek 31. března

20.45 Espanyol - Betis

Sobota 1. dubna

13.00 Villarreal - Eibar

16.15 Osasuna - Athletic Bilbao

18.30 Real Sociedad - Leganés

20.45 Málaga - Atlético Madrid

Neděle 2. dubna

12.00 Sevilla - Sporting

16.15 Real Madrid - Alavés

18.30 Valencia - Deportivo

20.45 Granada - FC Barcelona

Pondělí 3. dubna

20.45 Celta - Las Palmas

Jan Preisler / FotbalPortal.cz