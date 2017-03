z úst tohoto člověka je to velmi úsměvné . ale jsem rád že ney nebudeme motat hlavy bekum v anglii a zůstane ve španělsku. Tam by si polepšil jen po finanční stránce..po všech ostatních stránkách by si pohoršil. Ale zase by vyčníval ještě víc nad soupeři než teď.