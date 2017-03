© FotbalPortal.cz - Jak se v létě obmění kádr Realu Madrid?

Dnes 12:45 - Sezóna 2016-17 je stále v plném proudu, nicméně v kancelářích madridského stadionu San Bernabéu už pilně plánují složení kádru pro ročník nadcházející. Jaké se tuší obměny kádru Realu Madrid? Kteří fotbalisté kabinu Bílého baletu opustí?

Brankář

Na tento post je upřena velká pozornost. Vedení klubu už Keyloru Navasovi moc nevěří, byť spoluhráči a trenér za gólmanem stojí. Ostatně management klubu nikdy nebyl jeho zastáncem, v srpnu 2015 už dokonce seděl v letadle směr Manchester...Jenže jeho kiksy poslední doby vyčerpaly i ten zbývající kredit, který mu ještě zbýval.

Favoritem je David de Gea. Prezident Bílého baletu Florentino Pérez se cítí vůči španělskému reprezentantovi v pozici dlužníka poté, co nevyšel kvůli pozdě zaslanému faxu jeho přestup do Madridu. V Manchesteru United navíc předvádí výborné výkony. José Mourinho se ho ale nebude chtít zbavit jen tak. Záložní variantou je Thibaut Courtois z Chelsea. Nikoho jiného prý Real nechce.

Obrana

Také v obraně nastanou pohyby, byť ne tak podstatné. Určitě odejde Coentrao, téměř stoprocentně i Pepe, dveře má otevřeny i Danilo. Za Pepeho je jasná náhrada - Jesús Vallejo, který hostuje v Eintrachtu Frankfurt, má místo v kádru pro sezónu 2017-18 zaručené.

Na pozici levého obránce zatím nemá Real jasného hráče, kterého by chtěl koupit. Naposledy se proslýchalo, že by rád získal Thea Hernándeze z Atlética Madrid, který letos hostuje v Alavésu.

Záloha

Středová řada je předmětem velkých spekulací, ale spíše kvůli odchodům. Opustit klub mohou James a Isco. Nicméně Real upřednostňuje před nákupy to, co má momentálně v kádru. To znamená, že Marco Asensio by měl dostat větší prostor, do týmu by se měl vrátit také Marcos Llorente, jenž hostuje v Alavésu a který by měl vytvořit konkurenci Casemirovi.

Další příchody závisí na prodejích hráčů. Zidane by chtěl Hazarda z Chelsea a vedení se hodně líbí i Lemar z Monaka, jenž může nastupovat jednak na křídle, tak i uprostřed. Nicméně prozatím oba hráče pouze sleduje a rozhodně nemá v plánu bláznivě rozhazovat penězi.

Útok

Příchody do útočné řady záleží výhradně na tom, jak se vyvine situace s Moratou. Odchovanec není spokojen se svojí rolí v týmu a Conte ho chce do Chelsea. Pokud se rozhodne k odchodu, určitě místo něj přijde nová tvář. Vedení se velice líbí Kylian Mbappé z Monaka a Real je rozhodnutý pro jeho přestup udělat všechno. Tajným trumfem může být Sergio Agüero z Manchesteru City, dávný sen madridského prezidenta.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com