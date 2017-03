© as.com - Ramos s Piquém

Dnes 09:44 - Po přípravném zápase mezi reprezentací Francie a Španělska se v pozápasové mix zóně opět nečekaně rozpovídal stoper Barcelony Gerard Piqué, který se ostře navážel do madridského Realu, v němž hraje jeho partner ze stoperské dvojice Sergio Ramos.

„Na Realu se mi nelíbí jeho hodnoty, které předává. Hráčů si vážím a mnozí z nich jsou mí kamarádi. Ale nelíbí se mi ti lidé, kteří se pohybují v čestné lóži. Hýbou nitkami této země. Třeba člověk, který obžaloval Messiho s Neymarem a má zcela odlišné měřítko v případě Cristiana Ronalda, je v loži vedle prezidenta Péreze,“ uvedl Piqué.

Na to nedlouho poté zareagoval madridský Sergio Ramos. „To, co říká Piqué, nezmění hodnoty, znak, historii ani tituly Realu Madrid. To, říká, aby vytvářel titulky pro přední stránky novin. Ve všech lóžích se tahá za nitky, ale když to zhodnotíme celkově, musí být zticha víc oni než my. Pokud se podíváme do archívů...gól Iniesty, nemají si na co stěžovat a letos už vůbec ne,“ řekl.

Nicméně vztah mezi oběma hráči je evidentně v pořádku. Po utkání se oba zasmáli i tomu, že Španělé nastoupili v bílých dresech jako Real. „Hodně jsme se tomu zasmáli. Piquému sluší víc a nechce si to přiznat. Už před lety jsme navázali vztah a je výtečný.“

K tomu Piqué zažertoval i v souvislosti s rozhodnutím videorozhočího, který ve včerejším zápase uznal Španělům gól, byť ho předtím chybně posoudil asistent jako ofsajdový. „Tak to vidíte, hrajeme v bílém...Jo to byl vtip, už jsme se o tom bavili v kabině.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com, marca.com