Primera Division - Ronaldinho vs Ronaldo. Kdo dělal lepší párty?

Dnes 16:29 - Dvojice brazilských fotbalistů Ronaldinho - Ronaldo přijala pozvání do TV Globo, kde v rozhovoru zavzpomínala na svoji etapu v barcelonském dresu, vyjádřila svůj názor na svého krajana Neymara a nemohla také chybět otázka na tradiční „fiesty“.

Oba dva hráči se každopádně shodli na tom, že mnohem lepší dýchánky pořádal Ronaldo. „Ano, to je pravda, byl jsem při pořádání párty mnohem lepší,“ potvrdil El Fenómeno.

Na dotaz, kdo byl zase lepší v barcelonském dresu, oba shodně řekli jméno Ronaldinha. „To je ale jasné, protože byl v Barceloně mnohem déle než já, který tam hrál jen jednu sezónu,“ dodal Ronaldo.

Shodně se také „Los Ronaldos“ vyjádřili k Neymarovi, jehož považují za svého přirozeného nástupce v brazilském dresu. „Neymar má to, co se nám v Brazílii nejvíc líbí. Takovou tu drzost, výborný driblink. Přináší radost, která nám po obtížných letech scházela. Byl to trenér, který učinil důležitý krok - vytvořil mužstvo, které bude pracovat pro něj.“

Jak Ronaldo tak i Ronaldinho se podělili o svůj nejhezčí gól z dob působení v Barceloně. „Můj favorit, ten nejkrásnější v celé kariéře, byl ten, který jsem dal Compostele,“ uvedl Ronaldo.

El Gaucho označil za nezapomenutelný jeden z těch, který vstřelil na San Bernabéu Realu Madrid. „Všude, kam zavítám po celém světě, se mě na ten gól ptají.“









