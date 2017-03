Primera Division - Ronaldo si nadiktoval čtyři hráče, které má klub koupit. A dokonce i toho, jehož se má zbavit

© express.co.uk - Cristiano Ronaldo

5 Líbilo se

Dnes 13:52 - Britský deník Daily Express přinesl informaci o tom, že portugalská hvězda Realu Madrid prý nadiktovala klubovému prezidentovi Florentinu Pérezeovi jména, která by letos v létě měla přijít do kabiny na San Bernabéu. Společně s tím vyslovil i jméno hráče, jehož se má Bílý balet naopak zbavit.

Cristiano Ronaldo má v Realu Madrid velkou moc. Na jeho dojmy a návrhy často hodně hledí i klubový prezident Florentino Pérez. A podle informací internetové verze britského deníku Daily Express měl nejlepší střelec historie klubu navrhnout či požadovat příchod následujících čtyř hráčů.

Ronaldo by si přál mít v kádru dva útočníky Borussie Dortmund - Ousmane Dembeleho, jenž do bundesligového klubu přišel teprve loni v létě, nicméně osvědčil se a ač je mu teprve 19 let, vstřelil v této sezóně již sedm branek. Společně s ním by chtěl mít v mužstvu také útočníka Pierra-Emericka Aubameyanga.

Real by měli dle Ronaldova názoru dále posílit také Paulo Dybala z Juventusu Turín a objev letošní sezóny Kylian Mbappé z AS Monaco.

Vzhledem k tomu, že by do kádru mělo přijít tolik nových hráčů, je i nezbytné uvolnit místo na soupisce odchodem některých ze stávajících členů mužstva. Podle informací ze Španělska se Ronaldovi vůbec nezamlouvá vysoký status, který má Karim Benzema v klubu a jelikož by chtěl mít stejnou výsadu jako Messi v Barceloně, kde všichni hrají na něj, staví se za odchod francouzského útočníka pryč z Madridu.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, express.co.uk