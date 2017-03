© FotbalPortal.cz - Isco Alarcón

Dnes 15:24 - Záložník Isco se může v příštích měsících stát velmi lukrativním zbožím. V madridském Realu mu končí za rok smlouva a zatím se nerozhodl ji prodloužit. Ba co víc, zájem o něj mají další kluby, zejména Barcelona, která už mu podle španělských médií dokonce nabídla smlouvu.

Už v listopadu deník Mundo Deportivo napsal, že Barcelonu velmi zajímá budoucnost záložníka Realu Madrid Isca Alarcóna, který má platný kontrakt na San Bernabéu pouze do roku 2018 a doposud se nedohodl na jeho prodloužení.

Nicméně nyní novinář z deníku El País Diego Torres, který je úzce napojen na Los Blancos, potvrdil, že již dokonce existuje nabídka azulgranas pro hráče a odhalil její detaily.

„Isco by si přišel na 20 milionů eur v podobě bonusu, jež by byly rozděleny do pěti let, během nichž by platila nová smlouva, pokud by přestoupil do Barcelony jako volný hráč. K tomu by navíc dostal vysoký plat. Hráč už se s nabídkou seznámil, ale zatím na ni neodpověděl,“ uvedl Torres.

To by ale znamenalo, že by Isco celou sezónu 2017-18 musel dohrát v Realu Madrid. Tím by riskoval ještě mnohem nižší vytížení, než které má nyní a navíc pokud by vyplulo na povrch, že přestupuje do řad úhlavního konkurenta, prožíval by zřejmě kruté peklo od fanoušků Bílého baletu. A v ohrožení by mohl být i jeho start na MS 2018 v Rusku.

„V podstatě mohou nastat všechny tři situace, které se nabízí. Isco prodlouží v Madridu a notně si polepší finančně (údajně požaduje 10 milionů eur ročně), Real ho v létě prodá, aby ho neztratil úplně bez náhrady, anebo dokoná svoje dobrodružství, vydrží rok smlouvy a odejde v roce 2018 zadarmo do Barcelony,“ spekuluje Mundo Deportivo.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, mundodeportivo.com