Primera Division - To je nuda. Novinář usnul na tiskovce trenéra Enriqueho

Dnes 08:52 - Hodně nečekaná událost se stala během tiskové konference po nedělním zápase španělské ligy mezi Barcelonou a Valencií. Trenér Luis Enrique, jenž odpovídal na dotazy novinářů, totiž zpozoroval, jak jeden z nich během ní usnul.

To se stává opravdu málokdy, aby některý z novinářů, vykonávající svoji práci, byl natolik zmožen, že by na tiskové konferenci podlehl únavě a regulérně si schrupl. Kouč Barcelony Luis Enrique takovou historku zažil v neděli a v budoucnu ji bude moci dávat k dobru.

Ač podobnou situaci zažil poprvé, zareagoval na ni pozitivně a rozhodně nebyl dotčený tím, že je možná jeho řeč natolik nudná, že přítomného muže z médií uspala.

„Chlápek spí na tiskovce, to se mi nikdy nestalo. To je dobrý. To tady asi vykládám pěkný bláboly. Dobrý den, jak se máme (když spatřil, jak se novinář probudil),“ řekl Enrique.

Žurnalistou, který si nyní udělal reklamu po celém světě, je Steve Futterman z CBS a po této události si na Twitteru neváhal udělat legraci ani sám ze sebe. „Úkol číslo jedna při zprostředkování zápasů Barcelony: Neusnout během tiskové konference,“ napsal.

