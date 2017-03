Primera Division - Proč nechtěl Real Madrid koupit Suáreze? Kdo v tom má prsty?

Nevím v čem by se měl Neymar zazdit. Tuhle sezonu není tak střelecky dobrý, nicméně 39 a 31 golu není tak málo. Tím se třeba nemůže pochlubit ani Bale a neřekl bych že to byl špatný nákup, nebo že by se zazdil. A co že tak najednou řešíš trofeje? Když šlo o golmany, tak jsi psal, že trofeje nic nedokazují, ale to jak hrajou, přehazuješ tvrzení zrovna tak, jak se ti to hodí, vid? Nicméně Suarez toho vyhrál odost víc