Primera Division - Pískot na hráče, Messiho další rekord, nadržování Barceloně?

Dnes 12:53 - Barcelona po prohře v La Coruňi musela zabrat, znovu naplno bodovat, aby jí konkurent v boji o titulu Real Madrid definitivně nepláchl. A doma s Valencií se jí to povedlo. Zvítězila 4:2 v zápase, který přinesl pár bodů, u nichž je třeba se zastavit.

Messi opět rekordní

Velkou měrou ke včerejšímu vítězství přispěl Leo Messi. Letos Barcelonu spolehlivě táhne a nebýt jeho gólových příspěvků, řeči o titulu by měly nádech dobrého sci-fi žánru. Ani včera argentinský boreček nezklamal. Těsně před poločasem proměnil pokutový kop, jímž dostal azulgranas do vedení 2:1 a ve druhé půli svoji brankou na 3:2 možná definitivně zlomil odpor v deseti lidech srdnatě bojujícího soupeře.

Pro Messiho to byl další rekordní zápis. Překonal totiž hranici 40 gólů v sezóně už po osmé v řadě. Navíc včerejší duel byl jeho stý dvougólový.

Gomes terčem pískotu

Nikdy není dobré, když fanoušci pískají na svého hráče. Včera takto projevili nespokojenost s dosavadními výkony Andrého Gomese, letní posily, která klub stála více jak 30 milionů eur, když na hřiště nastupoval jako střídající hráč. Jestli na něj změní názor po včerejšku, kdy vstřelil pojišťující gól, jisté není.

Svého spoluhráče se každopádně zastal Gerard Piqué. „Lidé, kteří začnou pískat, ještě než se hraje, by měli zůstat doma. To opravdu nikomu nepomáhá. To, co se děje, se nedá tolerovat. Jedna věc je, když vám nevyjde zápas a protestují, ale něco jiného je, když to dělají, než k tomu vůbec dojde. Takhle dost sráží sebedůvěru. To nejde.“

Žádná penalta, žádné vyloučení

Hraje Barcelona tak čistě, nebo následující fakta nahrávají těm, kteří za vším vidí nadržování katalánskému týmu? Ať tak či tak, Barça v dosavadním průběhu 28 kol neměla ani jednoho vyloučeného hráče a nekopala se proti ní jediná penalta. To se nestalo od roku 1971. Naposledy hráč Barcelony dostal červenou kartu v lize 25. října 2015 (Mascherano) a penalta se proti ní kopala 14. února 2016 - Guidetti z Viga.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz