Primera Division - Barcelona udolala oslabenou Valencii a stáhla náskok Realu

Co to zase bylo. Hele sorry, jako nechci rejpat, ale to utkání vypadalo tak, že už do předu, mimo trávníky, bylo rozhodnuto o tom, že Valencie si nesmí odvézt ani bod. Penalta nesmysl, spíš žlutá pro toho kripla, červená tudíž taky mimo. Za stavu 3:2, kdykoliv se Valencie dostala trochu víc za půlku, tak pro jistotu nepískl žádný faul. A pro všechny příznivce Barcy, kteří se nesmyslně serou do CR7, že neslaví dostatečně goly spoluhráčů, snad vám Messi zavřel u golu Gomese hubu.