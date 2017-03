Primera Division - Real po výhře v Bilbau vede už o pět bodů

Musim souhlasit. Casemiro po delší době předvedl fakt super výkon a Benzema působil dobře a že si konečně věří. První gol lahůdka, ze třetiny Karima, Ronalda a Casemira. Ale od druhýho golu, jak by skutečně hrál Real v 10ti i když oukej, celkem v klidu to ubránili, ale na pohled to teda nebylo. Ale Zidaneho střídání jsem nepochopil, ten Vazquez nepředvedl absolutně nic, toho klidně mohl znova sundat za toho Isca. Bale místy neviditelněj, ale dolů Ronaldo, kterej měl dvě asistence.