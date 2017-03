Primera Division - Iniesta odmítl dvě nabídky z Číny. S privilegii a snovým platem

© as.com - Andrés Iniesta

Dnes 10:45 - Moc čínské Superligy už se začíná dotýkat i těch největších hvězd světového fotbalu. Tamní bossové se domnívají, že síla jejich peněz podlomí kolena i těm největším ikonám současné scény. Zatím to ale není případ barcelonského záložníka Andrése Iniesty.

Píše o tom dnešní vydání španělského deníku AS, podle jehož informací měl barcelonský génius Andrés Iniesta v poslední době odmítnout hned dvě nabídky z čínské Superligy.

„Andrés Iniesta odmítl dvě nabídky z čínské Superligy. Jedna z nich stála opravdu za to - 35 milionů eur čistého za rok. Iniesta by navíc mohl požívat dalších výhod. Nemusel by například cestovat na venkovní zápasy. Jeho odpověď byla prozatím zamítavá. Nicméně v Číně se nevzdávají,“ uvádí deník.

Tyto informace se objevují jako důsledek toho, že se Iniesta zatím nedohodl s klubem na nové smlouvě. Jeho zástupcům Ramónu Sostresovi a Carlesi Puyolovi se nepozdával návrh na její obnovení. „Bartomeu navrhl prodloužení o dva roky, nicméně bez navýšení platu,“ tvrdí AS.

Iniestovi končí smlouva v roce 2018 a peníze pro něj možná nebudou tím hlavním problémem. Dříve neodmyslitelného hráče základní sestavy spíše trápí úbytek herních minut. Zatím odehrál jen 1390 minut, což je 39,6 procent.

Také u Xaviho si dříve nedokázal nikdo představit, že by klub opustil, ovšem ve chvíli, kdy nenašel uplatnění na trávníku, se k tomuto rozhodnutí odhodlal. Bude jeho kroky následovat i Iniesta?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com