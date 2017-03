Primera Division - Real Madrid zase kraluje: Ramos tahal kaštany z ohně, Navasova hrubice i superzákrok

© FotbalPortal.cz - Sergio Ramos a Keylor Navas

Dnes 08:55 - Real Madrid měl díky barcelonskému klopýtnutí jedinečnou šanci dostat se zpět do čela tabulky španělské ligy. Jenže s Betisem dlouho nemohl najít ke třem bodem tu správnou cestu. Až se na to nemohl dívat kapitán Sergio Ramos a dalším „záchranářským gólem“ vykoupil madridský klub z utrpení.

Real Madrid byl včera v zápase s Betisem lepším týmem. O tom není sporu. Nicméně stav, jenž svítil na ukazateli skóre stadionu San Bernabéu, byl dlouhou dobu lichotivější spíše pro hostující tým. Ať už ve chvíli, kdy vedl 1:0, ale vlastně i poté, co Cristiano Ronaldo před odchodem do kabin srovnal skóre.

Bílému baletu se nabízela jedinečná šance vrátit se do čela tabulky španělské ligy. Barcelona pár hodin předtím totiž zaváhala na Riazoru, kde podlehla Deportivu 1:2 a výhra by znamenala nejen znovudobytí té nejvyšší kóty, ale také skutečnost, že v boji o titul by měl situaci ve svých rukou už sám. Do té doby ji měla ve své moci i Barcelona.

Proto se všem přítomným divákům v ochozech hodně ulevilo v 81. minutě, když se po rozehrání rohového kopu uvolnil od svých strážců Sergio Ramos a hlavou opět skóroval.

Mimochodem od finále Ligy mistrů v roce 2014 v Lisabonu, díky jehož hlavičce v čase 92:48 šel zápas s Atléticem do prodloužení, ze 22 gólů které vstřelil jich celých 19 padlo za nerozhodného nebo nepříznivého stavu.

Nicméně Ramos mohl mít ulehčenu práci v případě, že by brankář Keylor Navas nevyrobil hrubici, která se jen tak nevidí ani v okresním přeboru. Sanabria totiž vypálil z voleje po přihrávce Durmisiho ze strany a neposedný míč kostarický gólman nejprve zdánlivě zkrotil, aby mu posléze doskotačil za čáru.

Jenže Navasovi pak fanoušci nakonec mohou být i trochu vděční, neboť se za svoji chybu omluvil skvělým zákrokem v samotném závěru proti hlavičce Sanabrii.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz