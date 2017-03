Primera Division - V trollování je Neymar jednička. Aby byl i nejlepší fotbalista, dal mu Kaká bizarní radu

© thesportbible.com - Neymar

1 Líbilo se

Dnes 09:30 - Neymarův heroický výkon pomohl Barceloně k nečekanému a dramatickému postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů přes Paris SG. Dva góly do sítě Kevina Trappa dal sám a na ten poslední, rozhodující, krásně nahrál.

Nejprve parádně zatočil do horního rohu gólmana PSG přímý kop, poté chladnokrevně zvládl proměnit pokutový kop, nařízený po přihraném pádu Luise Suáreze, aby nakonec centrem za obranný val vybídl ke skórování nečekaného hrdinu Sergiho Roberta.

V návalech euforie se k jeho výkonu vyjadřovaly ty největší hvězdy současnosti i minulosti a mezi ně se zcela jistě řadí i jeho krajan Kaká.

„S tím vším, co všechno udělal pro Barcelonu, by Neymar mohl být na nejlepší cestě stát se nejlepším hráčem na světě,“ řekl někdejší hráč mimo jiné milánského AC či madridského Realu.

Nicméně pro svého krajana si schoval 34letý Kaká (jehož jedno z jmen je Ricardo) ještě jednu radu, díky níž by se mu to prý mohlo podařit snadněji. A to změnit jméno.

„Nicméně myslím si, že by se měl přejmenovat. Na Reymara. To by měl ještě větší naději,“ vtipkoval Kaká.

„Všichni úspěšní Brazilci začínali na písmeno R.“ A má pravdu. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romario...

Ovšem pokud jde o trollování na sociálních sítích, pak v tomto oboru patří Neymar určitě mezi tu absolutní špičku, což dokázal právě po výhře nad PSG.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesportbible.com