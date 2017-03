Primera Division - Barcelona jede do La Coruňi, kde se jí střelecky daří, Real hostí Betis Sevilla

© marca.com - Luis Suárez vstřelil loni Deportivu čtyři góly

Dnes 15:39 - O víkendu je na pořadu již 27. kolo španělské nejvyšší soutěže. Vedoucí Barcelona tentokrát cestuje do Galície, kde se střetne s Deportivem La Coruňa. Druhý Real čeká na San Bernabéu zápas s Betisem Sevilla.

Deportivo La Coruňa - FC Barcelona

Neděle 12. března, výkop 16.15, Estadio Riazor, La Coruňa

Po bezbřehé euforii zpět k běžné práci. Barcelona má za sebou snový obrat v Lize mistrů, kdy dokázala proti všem předpokladům vyřadit Paris SG i přes čtyřgólovou ztrátu z prvního zápasu. Jenže teď musí hráči přehodit vypínač ve svých hlavách a soustředit se opět na lopotu v domácí ligové soutěži.

V ní drží vedoucí pozici, i díky tomu, že v devatenácti zápasech za sebou azulgranas nepoznali hořkost porážky. Daří se jim také střelecky, v posledních šesti zápasech se trefili hned 24krát, což dává krásný průměr čtyř branek na zápas. Pět gólů si v neděli odvezla z Camp Nou Celta Vigo a ve středu Sporting Gijón branek šest. O PSG nemluvě.

Deportivo na tom naopak nebylo úplně ideálně. Po sedmi zápasech bez výhry propustilo kouče Gaizku Garitana. Ten nově ustanovený, Pepe Mel, jenž je znám především ze svého působení u Betisu, první zápas zremizoval s Atléticem, druhý dokázal v klíčovém duelu v boji o záchranu vyhrát na půdě Sportingu Gijón 0:1 a ve středu v dohrávce remizoval v La Coruňi 1:1.

Aktuálně je Depor v tabulce na první nesestupové, tedy 17. pozici, nicméně náskok na osmnáctou Granadu už vzrostl na pět bodů.

Byť poslední zápasy Deportiva v Barceloně skončily dvěma remízami 2:2, doma to blanquiazul pokaždé slušně schytají. V minulé sezóně obdrželi katastrofální debakl 0:8, když čtyři góly vstřelil Luis Suárez. Předtím dvakrát selhali výsledkem 0:4 mezi něž se ještě vtěsnala přestřelka 4:5.

Jaké absence oba kluby trápí? Enrique nemůže nasadit Vidala a Mathieua, Deportivo postrádá zraněné Sidneie a Guilhermeho, po dnešku visí otazník nad útočníkem Joselum, který měl nahradit potrestaného forvarda Andoneho. V trestu je i Mosquera.

Pravděpodobné sestavy

Deportivo: Lux - Juanfran, Arribas, Albentosa, Luisinho - Borges, Bergantiňos - Gil, Fajr, Colak - Joselu (Moreno?)

Barcelona: Ter Stegen - Mascherano, Piqué, Umtiti - S. Roberto, Busquets, Iniesta, Rafinha - Messi, Suárez, Neymar

Real Madrid - Betis Sevilla

Neděle 12. března, výkop 20.45, San Bernabéu, Madrid

Real Madrid poté, co zvítězil v Neapoli v odvetě osmifinále Ligy mistrů 3:1 a postoupil do čtvrtfinále této soutěže, bude doufat v zaváhání konkurenční Barcelony, aby se mohl vrátit do čela soutěže.

To je samozřejmě podmíněno i výhrou nad Betisem Sevilla. Soupeřem, který Bílému baletu poslední dobou v Madridu nedělá velké problémy. Šestkrát v řadě odjížděli verdiblancos ze San Bernabéu s prázdnou. Naposledy v srpnu roku 2015 s výsledkem 0:5. Na podzim s Realem Betis utržil další debakl - doma 1:6.

Trenér Zidane na dnešním tréninku mohl počítat se stoperem Pepem, který ve čtvrtek zůstal jen v posilovně. Trénoval už i Varane, který se po svém nejhorším zápase kariéry ve Valencii léčil se zraněným stehnem. Ovšem předpokládá se, že do nominace nakoukne až v příštím zápase proti Athleticu Bilbao.

Mimo hru bude v neděli opět Gareth Bale, který si odpyká druhý zápas trestu za vyloučení v zápase s Las Palmas.

Betis nejde do utkání v úplně ideální formě. Naposledy v týdnu remizoval v dohrávce na stadionu Riazor s La Coruňou 1:1, a z posledních devíti zápasů si připsal jen jednu výhru na stadionu Málagy 1:2. Kouč Víctor Sánchez del Amo má jedinou absenci: záložníka Jonase Martina.

Pravděpodobné sestavy

Real: Navas - Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modrić - L. Vázquez, Benzema, C. Ronaldo

Betis: Adán - Tosca, Pezzella, Mandi, Durmisi - Joaquín, Petros, Pardo, Ceballos - R. Castro

Tip FotbalPortal.cz 3:0

Kompletní program 27. kola Primera División

Pátek 10. března

20.45 Espanyol - Las Palmas

Sobota 11. března

13.00 Valencia - Sporting

16.15 Sevilla - Leganés

18.30 Málaga - Alavés

20.45 Granada - Atlético

Neděle 12. března

12.00 Real Sociedad - Athletic Bilbao

16.15 Deportivo - Barcelona

18.30 Celta - Villarreal

20.45 Real Madrid - Betis

Pondělí 13. března

20.45 Osasuna - Eibar

Jan Preisler / FotbalPortal.cz