Primera Division - „Analytik" Bale objasnil, proč se anglickým klubů nedaří v Evropě. A byl dost upřímný

Dnes 15:24 - Útočník madridského Real Gareth Bale se pustil do vlastního rozboru příčiny toho, proč se anglickým klubům poslední dobou nedaří v evropských soutěžích. Žádný klub z Premier League se v posledních čtyř letech nedokázal probojovat do finále Ligy mistrů, přestože je anglická liga považována za nejlepší na světě.

A další adept z Premier League asi dohraje dnes večer, protože Arsenal po zápase v mnichovské Allianz Areně musí dohánět čtyřbrankové manko.

„Myslím, že vím proč tomu tak je - ale změnit se to nedá. Je to samotnou soutěží. V každém zápase Premier League musíte podávat 100procentní výkon, po celých 90 minut. Jinak prohrajete. Navíc španělské kluby dobře vědí, že mají oproti anglickým výhodu. Vlastně všechny TOP ligy, Španělsko, Itálie, Německo - ty všechny mají zimní pauzu,“ uvádí Bale.

„Kromě toho si ve Španělsku můžete do poločasu proti týmu ze spodku tabulky vytvořit náskok a ubrat plyn. Pokud byste hráli naplno jen 45 minut v Anglii, zápas nevyhrajete. My samozřejmě také hrajeme, ale není to stejných 110 procent nasazení,“ byl překvapivě upřímný Bale.

„Ve Španělsku máme sedm, osm, nebo devět volných dní během Vánoc. Vrátím se do Walesu a setkám se s rodinou, kamarády. Jdu do posilovny běhat, abych se udržoval, ale ve skutečnosti toho moc nedělám. Je to hlavně o odpočinku. Pak následuje týden dvoufázových tréninků, kde se vrátíte do tempa. Ale je vynikající být mimo trávník a mentálně vypnout.“

„Zatímco v Anglii hrají čtyři nebo pět zápasů, mu nemusíme hrát ani jeden. Odpočinku mají v Anglii málo a to vám zataví nohy na dlouhou dobu.“

„Pokud budeme brát v potaz kluby od prvního do dvacátého místa, je Premier League vyrovnanější. Poslední klidně porazí prvního. Ve Španělsku to tak není. Je tam větší propast, ale myslím si že prvních šest nebo sedm španělských klubů je opravdu silných v evropských soutěžích. Pochopitelně tu máte Madrid, Barcelonu, ale Atlético hrálo dvakrát finále, Sevilla vyhrála tři Evropské ligy.“

„Premier League je jednoznačně nejsoutěživější, ale kluby, které lépe hrají v Evropě, jsou ty španělské.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk