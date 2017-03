Primera Division - Real v Neapoli: S BBC nebo bez ní? Co by bylo lepší?

© FotbalPortal.cz - S BBC nebo bez ní?

1 Líbilo se

Dnes 16:17 - Na madridský Real čeká zítra v Neapoli odvetný zápas osmifinále Ligy mistrů proti Neapoli. Trenér Zidane bude mít k dispozici kompletní údernou formaci BBC. Jenže o víkendu dokázal odehrát velmi dobré utkání v Eibaru bez ní. Měl by trenér dál spoléhat na tuto trojici, nebo podle posledních dojmů hrát bez ní?

Zde jsou čtyři argumenty pro každou z možností. Pro kterou z nich se nakonec kouč Realu Madrid rozhodne?

Real Madrid s BBC

1. Budí respekt, LM je jejich

Společně jsou velmi nebezpeční a v Lize mistrů se jim daří. Získali dvě trofeje za poslední tři roky. Jejich produktivita naháněla strach celé Evropě. Už jen jejich přítomnost budí respekt.

2. Pro Zidaneho nedotknutelní

Trenér Zinedine Zidane od svého příchodu k týmu tvrdil, že tito tři, pokud budou zdraví, budou hrát pokaždé spolu. Tohoto kréda se držel, a pořád za ním stojí.

3. Odpočatí a na vzestupu

Do úterního zápasu půjdou Cristiano s Balem odpočatí. Portugalec si léčil drobné šrámy a víkendového výletu do Eibaru se neúčastnil, stejně jako Gareth Bale, který dostal za vyloučení s Las Palmas dva zápasy stopku. Naopak Karim Benzema dvěma góly navedl Bílý balet na vítěznou cestu a ukázal, že ještě má Realu co dát.

4. Otevřená obrana

Neapol první zápas v Madridu prohrála 1:3 a dříve či později, pokud bude trvat nepříznivý výsledkový součet, bude muset hru otevřít. To je ideální scénář pro tuto trojici, která si s výpady do uvolněných prostor dokáže poradit na jedničku.

Real Madrid bez BBC

1. Rovnováha mužstva

V Eibaru bez BBC mělo mužstvo mnohem větší rovnováhu a tu bude tým potřebovat i zítra proti Neapoli. V Eibaru mužstva perfektně bránilo, projevilo příkladný přistup, všichni pracovali směrem dozadu.

2. Volná ruka pro trenéra

Zidane by měl větší volnost při výběru herního rozestavení. Pokud by nemusel nasadit BBC, což podmiňuje Real hrát vždy 4-3-3, měl by Zizou více prostoru zvolit vhodnou taktiku. Posílit například střed pole běhavějšími hráči (James, Asensio, Lucas Vázquez) či hrát se třemi stopery.

3. BBC sice odpočatá, ale ne na vrcholu

BBC je sice odpočatá, ale rozhodně její členové neprochází nejideálnějším obdobím. Argument proto, aby Zidane nepostavil všechny tři společně. Bale ještě po dlouhodobém zranění není v top formě a Cristiano měl jisté problémy, byť ne závažné.

4. Výsledek nenutí střílet branky

Výsledek prvního zápasu nenutí Bílý balet do útoku. Madrid v Neapoli nepotřebuje střílet góly. To, co potřebuje, je neinkasovat. Výsledek dosažený na San Bernabéu napovídá, že by měl Zidane postavit mužstvo, které bude držet míč a snažit se o to, aby se nedostalo pod tlak italského celku.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com