Primera Division - Podaří se Barceloně zázrak? Zde je 5 důvodů, díky nimž může rozesmutnit PSG

Dnes 08:59 - Ve středu se na barcelonském Camp Nou uskuteční odveta osmifinále Ligy mistrů mezi domácím týmem a Paris SG. Ten si k odvetě veze pohodlný náskok 4:0, nicméně azulgranas po posledních zápasech začínají věřit, že by se pohádka, v podobě postupu, mohla stát skutečností a nepříznivý stav zvrátit. Zde je k tomu pět pádných důvodů.

Neymar

Podle mnohých fanoušků prochází možná svým nejlepším obdobím v Barceloně. Samozřejmě se mu nevyhýbají tradiční výkyvy formy, ovšem Neymar nikdy nepůsobil tak vyzrále. Několik posledních zápasů hraje s obrovským sebevědomím. Je nebezpečný ve hře jeden na jednoho, hýří neustále aktivitou v útoku a rovněž výrazně pomáhá obraně.

Navíc v posledních zápasech zase začal dávat góly, ten proti Celtě byl lahůdkou pro oči ve stylu Romaria. Diváci na Camp Nou nestačil kroutit hlavami. Pokud jeho gólový příspěvek dál poroste, Barceloně to hodně pomůže.

Návrat lepšího Busquetse

Je jen málo hráčů, podle jejichž výkonu se řídí i ten celého mužstva. To je případ Sergiho Busquetse. Pokud byl v pohodě a hrál dobře, Barca odehrála dobré utkání. Pokud byl pod svým obvyklým průměrem, většinou to byly příznaky problémů pro celý tým. Proti Celtě předvedl vedle Rakitiće svoji nejlepší verzi a před zápasem s PSG je to dobrý signál.

Zajetý systém 3-4-3

Luis Enrique nové rozestavení zkouší několik týdnů a v tuto chvíli už nikdo nepochybuje o tom, že azulgranas do souboje vyběhnou právě v tomto systému. Od triumfu proti Atléticu (1:2) ho mužstvo piluje, ale až do sobotního utkání nebyly znatelné skutečné možnosti tohoto náčrtu. Velkým otazníkem je obsazení postu pravého záložníka. Šanci být v sestavě mají Rakitić nebo Sergi Roberto. Obrana je jasná: Piqué, Umtiti, Mascherano, jen na lavičce zůstane Alba. Naopak Iniesta nebude chybět.

Messi v laufu

Pro PSG je špatnou zprávou to, že hlavní hvězda azulgranas je v laufu. Daří se mu. Táhne tým. Proti Celtě dva góly dal a na zbylých se podílel. K tomu není víc co dodávat.

Nevyrovnané výkony PSG

Emeryho tým ukázal některé nedostatky v posledním utkání proti Nancy. Samozřejmě scházeli klíčoví hráči, nicméně i tak byla zřetelná defenzivní mizérie, díky níž se soupeř bojující o záchranu dostával až příliš do gólových šancí. PSG v prvním osmifinálovém duelu hrálo hodně nad svoji běžnou úroveň, kterou normálně předvádí. Má sice velký náskok, ale čeká ho narvaný stadion, jenž bude azulgranas tlačit a silný útočný trojzubec, jehož nájezdům bude těžké odolávat.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, sport.es