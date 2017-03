Primera Division - Došla kabině Realu trpělivost s Ronaldem? V pátek to v ní pěkně vřelo

No...na druhou stranu je pravda, že trofejí mělo být více, to je asi fakt, když se jedná o klub, jako je Real.

Ale celkově vnímám jeho nákup jako velké pozitivum, když to shrneš vše dohromady, ale pak vyvstává myšlenka, nepostavit Real na něm, ale na více týmovém pojetí, možná by byl poslední dekádu Real opravdu úspěšnějším klubem, ale to se nedozvíme a s jistotou se to také nedá říci, že by tomu tak bylo, takže je to fakt těžko.

Za mě to byl skvělý nákup, ale to prodloužení smlouvy nemělo být