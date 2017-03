Primera Division - Messi jako v pohádce: Splňte mi tři přání a já nepůjdu do Číny

Takze poprve, keby to aj messi povedal vedeniu, tak by sa to nedostalo k novinarom. Po druhe, ako kapitan muzstva moze k danej teme vyjadrit stanovisko, robi sa to vsade. A po tretie, kedze je to PAN hrac, asi najvacsi aky kedy behal po travnikoch, tak ako trenera, alebo veduceho muzstva by ma zaujimal jeho nazor, nakolko cela hra sa od neho odvija a ostatne posty su na nom bytostne odkazane...