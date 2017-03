Primera Division - Destrukce La Masíi: Proč Barcelona už nikdy nevyprodukuje dalšího Messiho, Xaviho, Iniestu…

© goal.com, fotbalportal.cz - Produkty La Masíi

Dnes 14:18 - Legendární systém mládeže v La Masíi, věhlasné fotbalové akademii Barcelony, přinesl světu v posledních 10 letech nespočet prvotřídních talentů. Tak proč se proces této „výrobní linky“ na světové fotbalisty zasekl? Pojďme se na to díky webu Goal.com podívat trochu blíže. Jeden z bývalých koučů, který působil v La Masíi poodhalí pár možných překážek.

Není pochyb o tom, že právě La Masía vytvořila základ týmu, který lze považovat za jeden z nejlepších v celé fotbalové historii. La Masía se stala synonymem technické dokonalosti. Byla to opravdu „výrobní linka“ brilantních hráčů, kteří pak zvolna přešli do prvního týmu Barcelony. Ale její význam se od té doby snížil.

Pep Guardiola byl, více než kdo jiný, symbolem úspěchu La Masíi. Katalánský kouč byl vůbec prvním velkým talentem, který z La Masíi vzešel. Později právě on postavil svůj tým okolo absolventů La Masíi - byli mezi nimi Victor Valdes, Carles Puyol, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Xavi, Pedro a Lionel Messi.

Byla to perfektní filozofie: trenér, který byl vychováván na tradicích katalánského velkoklubu, vznikajících prostřednictvím mládežnického systému, a který si ještě před tím, než usedl na lavičku prvního týmu, prošel angažmá u B-týmu. K tomu skupina hráčů, která byla utvářena stejným způsobem. Všichni znali svůj styl i ideologii.

Poté, co toto mužstvo získalo 14 z 19 trofejí během Guardiolovy éry, pokračovala kontinuita tím, že tým převzal v roce 2012 Tito Vilanova. La Masía se právě v tom roce, konkrétně 25. listopadu, zapsala do historie. Během duelu proti Levante se totiž na hřišti objevila sestava složená výhradně a pouze z absolventů této akademie. To vše poté, co Martin Montoya ještě v prvním poločase nahradil na hřišti Daniho Alvese.

To byl vrchol. Ale jen o necelých 5 let později je všechno jinak. Situace je naprosto odlišná. Barceloně byl v roce 2015 zakázán nákup hráčů. Příznivci klubu pak na Camp Nou zvedli transparent s nápisem: „Nedotýkejte se La Masíi!“ A zdá se, že Luis Enrique si to vzal doslova.

Zatímco Guardiola své hráče podporoval a například Pedra a Sergia Busquetse si vytáhl z béčka do prvního týmu, současný trenér Barcelony není ochotný talentům z řad odchovanců věřit. Výjimkou jsou pouze Rafinha, kterého ovšem trénoval celou jednu sezónu v Celtě Vigo, a Sergio Roberto (ten už byl součástí prvního týmu v roce 2014, ještě před tím než Enrique na lavičku Barcelony usedl).

Luis Enrique upřednostňuje výsledky a stará se jen o to, co je teď a tady. V létě nechal odejít na hostování vysoce hodnoceného Sergiho Sempera. Místo toho přivedl do klubu Andreho Gomese. Za 30 miliónů eur koupil Paca Alcácera z Valencie. Munira El Haddadiho poslal na roční hostování opačným směrem. Jsou snad Semper a El Haddadi horší než Gomes a Alcácer?

„Klubové myšlenky jsou odlišné od těch, které byly vyznávány dříve. I když, samozřejmě, i fotbal se změnil,“ uvedl jeden z bývalých trenérů La Masíi, který nechtěl být jmenován.

Původně se Barcelona vzepřela celosvětovému trendu a v La Masíi se věřilo technickým dovednostem. A to navzdory tomu, že byli přiváděni hráči menšího vzrůstu. Hráči jako Guardiola, Iniesta, Xavi...Tuto filozofii propagoval Laureano Ruiz, bývalý trenér Barcelony. A samozřejmě ji razil také i Johan Cruyff. „Ti vždycky chtěli, abychom měli ty nejlepší hráče, ne ty nejsilnější,“ pokračoval jeden z bývalých koučů z La Masíi.

Ale v těchto dnech to vypadá, že Luis Enrique vše otočil jiným směrem. Je to spíše o svalech než o technice. Zvláště, pokud jsou mimo hru Iniesta a Busquets.

„Učili jsme hráče soutěžit, hrát fair-play a samozřejmě vyhrávat. Johan Cruyff se nás vždy ptal, jak jsme hráli. Nezajímaly ho výsledky. Chtěl vědět, jaká byla naše hra,“ uvedl bývalý trenér z La Masíi.

Sázelo se na mladé talenty. Odchovance. Ti dostávali šanci už v opravdu útlém věku. Situace s dospívajícími talenty v La Masíi se ale postupně velmi změnila.

„V těchto dnech se hledají silní hráči, ne ti talentovaní. Béčko Barcelony hraje především na vítězství. Zajímá se o výsledky. Přitom za něj nastupují hráči, kteří nejsou ve vývojovém věku, a to je podvod,“ vysvětlil bývalý kouč z La Masíi.





To je veledůležitý bod. Z 21 hráčů barcelonského béčka pouze 12 může nastupovat za reprezentaci do 21 let. Hned dva hráči mají více než 25 let. To je možná důvod, proč mládežnická sekce přestává produkovat hráče pro první tým.

Hra barcelonské zálohy se pod Luisem Enriquem, rodákem z asturského Gijónu, stala mnohem přímější. V úterý Luis Enrique prohlásil: „Když nás soupeř více zatlačí a nám se podaří vstřelit gól díky dvěma rychlým průnikovým přihrávkám, tak proč bychom to neudělali?“

„Souhlasím s ním. Záleží ovšem na tom, jaké to ty dvě přihrávky budou. Ale je to něco, co jsme mohli nesčetněkrát vidět u dream týmu s Ronaldem Koemanem, Michaelem Laudrupem a Christo Stoičkovem. Nicméně je to taktika, která znamená, že po 90 % času nebudete držet míč. Zkuste to proti týmům, které hraji s velmi zataženou defenzivou. To je ta pravá Barcelona, kterou všichni známe a milujeme. To musíte praktikovat,“ řekl bývalý kouč z La Masíi.

V poslední době se to neděje. Záložní řada Barcelony se dostala do jistého úpadku. Spoléhá se především na útočný trojzubec Messi - Suárez - Neymar. I Lionel Messi má za sebou několik velmi nepovedených výkonů. Dříve těžil ze skvělé práce záložní řady, které byla složena z plodů La Masíi. Teď to tak není.

„Doufejme, že se na Messiho budeme moci spoléhat ještě několik dalších příštích let,“ věří Luis Enrique. Každý fanoušek Barcelony by s ním jistě souhlasil. Ale je v tom ukryt i jeden problém. Další Messi v La Masíi neroste. Není v ní ukryt ani nový Xavi. Možná, že nikde na světě není k dispozici hráč, který by se těmto velikánům vyrovnal. Každopádně La Masía se změnila. Více se dbá na tělesnou zdatnost než na tu technickou.

„Co teď slyšíte ve studiích z La Masíi je: Jaká škoda, že je tak malý,“ dodal bývalý trenér z La Masíi. Taková je realita v katalánském klubu v těchto dnech. Takže to nevysvětlitelné, jak by se mohlo zdát, je to, že Barcelona zapomíná právě na to, co ji od všech ostatních odlišuje a co z ní dělá úžasný tým.

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz