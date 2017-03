Primera Division - Absurdita. I kdyby se Barcelona dostala do finále LM, Messi s Neymarem si ho nemusí zahrát

© thesun.co.uk - Messi s Neymarem

Dnes 08:19 - Barcelonští hráči Leo Messi a Neymar si vůbec nemusí zahrát finále Ligy mistrů. Azulgranas sice mají už nyní vážné problémy dostat se alespoň do čtvrtfinále této soutěže, neboť v v polovině osmifinálového dvojzápasu ztrácí na PSG čtyři góly. Nicméně i kdyby se azulgranas prokousali až do Cardiffu, mohou čelit velkému problému - poskládat sestavu bez svých největších hvězd.

Nový prezident UEFA Aleksander Čeferin v rozhovoru pro deník The New York Times prohlásil, že barcelonští útočníci Lionel Messi a Neymar by teoreticky mohli mít problémy s odehráním hypotetického finále Ligy mistrů, které se letos uskuteční v Cardiffu.

Důvod je jednoduchý. Oba hráči jsou totiž předmětem probíhajícího soudního řízení. Kvůli tomu už se například na podzim loňského roku do Spojeného království nedostal hráč Paris SG Sergi Aurier.

„Pokud se tohle bude stávat, že hráči nebudou moci vstoupit do země kvůli tomu, že mají nějaké otevřené soudní řízení, jednoduše popřemýšlíme nad tím, jestli bychom tam zápasy evropských soutěží měli vůbec hrát,“ zmínil Čeferin.

„Bylo to tristní, když Auriera z PSG nenechali vstoupit do Anglie. Všechno se s Brexitem ještě zhorší. Nejhorší je, že důvody byly tak formální.“

„Neymar i Messi mají otevřené soudní procesy. Letos je finále Ligy mistrů v Cardiffu. A teď si představte, když je nenechají vstoupit do země. Byl by to pro nás vážný problém, pokud by hráči z Anglie mohli cestovat kamkoliv, ale ti z ostatních mužstev ne. V Evropě bude všechno mnohem lepší, pokud bude volný pohyb,“ dodal ještě.

Nicméně Barcelona má v tuto chvíli daleko nejen k případnému postupu do finále. Velká potíž pro ni bude se vůbec do čtvrtfinále dostat. V prvním osmifinále totiž prohrála na půdě Paris SG 0:4.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com