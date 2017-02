Primera Division - Lionel Messi chtěl údajně po trenérovi, aby posadil Gomese na střídačku

V létě to vidím na velké změny, alespon co se zálohy týče. Gomese i Rakitice už v Barce asi neuvidíme. Ale není chyba jen v záoze, ale všude. Atmosfera bude asi na hovno, ale pokud Enrique nevidí, že Gomes hraje shit a je zralý pro B tým, tak se ani nejlepšímu hráči, který to tam sám musí vše tahat, nedivím. Já se snažit jak magor a odvádět práci za záložniky kteří jsou fakt špatní, tak bych to asi taky dost rázně probral s trenérem...