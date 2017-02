Primera Division - Piqué znovu nasazuje kvůli protekci Realu u rozhodčích

© FotbalPortal.cz -

1 Líbilo se

Dnes 09:38 - Tak máme po víkendu a je tu zase polemika jako hrom. Ve Španělsku pomalu už rutinní záležitost tentokrát vyvolal sudí zápasu mezi Villarrealem a madridským Realem. Ve druhé půli utkání totiž posoudil zákrok domácího hráče rukou ve vápně za penaltový, přitom situace byla hodně nejednoznačná. A problém je rázem na světě.

V hlavní roli opět rozhodčí. Tentokrát Gil Manzano, jenž řídil souboj mezi Villarrealem a Realem Madrid. Duel, do něhož Bílý balet vstoupil dost zle a po necelé hodině prohrával 0:2. Vypadalo to s ním v tu chvíli hodně špatně. Jenže zpět do hry ho vrátil gól Garetha Balea a také situace z 72. minuty.

V ten moment totiž arbitr posoudil zákrok rukou záložníka Villarrealu Bruna Soriana ve vápně jako hodnou odpískání pokutového kopu, který následně Cristiano Ronaldo bezpečně proměnil.







Sporná situace vyvolala mnoho negativních reakcí a mezi nimi samozřejmě v první řadě nemohla chybět ta od barcelonského hráče Gerarda Piquého. Stoper azulgranas si na Twitteru postěžoval na to, jak proti stejným soupeřům přišla Barcelona kvůli odlišnému metru rozhodčích o osm bodů.

„Proti stejným mužstvům. 8 bodů. 8 bodů nebo tak. Obrázky jsou z madridského tisku, aby nebyly nějaké pochybnosti,“ napsal Piqué a přidal screenshoty titulků referátů z madridských internetových deníků ze zmíněných zápasů, které se i přes rivalitu staví na stranu Katalánců a uznávají, že v ten daný moment byli azulgranas poškozeni.

Piqué naráží na čtyři rozhodcovské omyly, které dle mínění Piquého poškodily Barcu a pomohly Realu. Nejprve gól Ramose do sítě Málagy z ofsajdu a chybně neuznaný Piquému proti stejnému soupeři. Real tehdy vyhrál 2:1, zatímco Barcelona remizovala 0:0.

Dále se zmiňuje o neodpískané penaltě pro Barcelonu proti Villarrealu a naopak včera přiznané Realu, díky níž Los Blancos zvítězili, zatímco Culés jen remizovali.

Výstřižky Gerarda Piquého dokumentující poškození od rozhodčích proti stejným soupeřům:

Také prezident Villarrealu Fernando Roig ostře nasazoval proti sudímu. „Gil Manzano a jeho asistenti odešli ze stadionu s taškami Realu Madrid. To nevypadá dobře, alespoň podle mě. Myslím, že po penaltě, která ani nebyla penaltou, nemůžeme hovořit ani o obratu Realu Madrid. Všichni říkají, že ruka byla po odrazu míče, a to se jako penalta nepíská.“

Na reakce Piquého na sociálních sítích už je více méně zvyklý kapitán Realu Sergio Ramos, který k tomu jen poznamenal: „Kdyby to napsal Messi, to by mě překvapilo, ale svět Piquého už všichni známe. Každý ať si zamete před vlastním prahem.“

A co na celou akci říká tradiční komentátor rozhodcovských výkonů v madridském deníku Marca, bývalý sudí Andújar Oliver: „Myslím, že to penalta nebyla, protože hráč Villarrealu neměl úmysl hrát rukou.“

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz