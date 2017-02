Primera Division - Barcelona drží naděje na titul - na Calderónu vyhrála 2:1 a vede tabulku

Atleti s tím kádrem co mají, mohli barcu zatlačit a hrát po zemi, ale oni to od 1. do 90. min jen ,,,čváchají" někde dopředu, uplně zbytečně. ter Stegen, zachytal skvěle. Dnes barca hrála celkem jako tým,ale jde vidět že ta kvalita kádru je trochu nižší než jsme byli zvyklí. Neymar dnes se stegenen z barcy nejlepší. Ale i Stopeři zahráli dobrý zápas.Z rakitiče se stává spíš hráč který se víc prohlíží v zrcadle než hraje fotbal. Nadherné a důležité 3b to je hlavní.