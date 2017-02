Primera Division - Klíčový zápas Barcelony na Atléticu: K titulu vede cesta jen přes výhru

© as.com - V neděli se spolu utkají Atlético a Barcelona

Dnes 10:31 - Zítra čeká na obhájce španělského titulu z Barcelony velice důležitý zápas, dalo by se říct klíčový. Malé finále. Na stadionu Vicente Calderóna se totiž střetne se čtvrtým Atléticem Madrid a pokud chce stále pomýšlet na titul, musí nad ním zvítězit.

Atlético Madrid - FC Barcelona

Neděle 26. února, výkop 16.15, Vicente Calderón, Madrid

Pro svěřence Luise Enriqueho má souboj s Atléticem Madrid velkou důležitost. S nepříjemným soupeřem, který také ještě může ve skrytu duše pomýšlet na ligový primát, ale hlavně, zkomplikovat cestu k němu těm druhým.

Navíc když je jeho forma v posledních týdnech velice dobrá. V pěti uplynulých utkáních čtyřikrát vyhrál a jen jednou remizoval. Poslední prohru mu přichystala paradoxně právě Barcelona v prvním duelu semifinále španělského poháru (1:2) 1. února. Daří se mu zejména střelecky, za tři poslední zápasy vsítil jedenáct branek.

Udivila především gólová úroda v úvodním střetnutí osmifinále Ligy mistrů v leverkusenské Bay Areně, kde domácí bundesligový Bayer 04 Colchoneros počastovali čtyřmi góly a dokořán si tak otevřeli čtvrtfinálovou bránu.

Atlético je pro Barcelonu vždy nepříjemným soupeřem, ovšem i tak ho z posledních dvanácti zápasů dokázalo porazit jen jednou. Nicméně ta výhra stála za to, v dubnu loňského roku po triumfu 2:0 přes azulgranas přešlo do semifinále Ligy mistrů. Letos v první ligové části Barca doma s Atléticem remizovala 1:1, v poháru pak po výhře 2:1 venku doma uhrála potřebnou remízu 1:1.

Dobrou zprávou pro kouče Simeoneho je, že se mu vrátí do zadní linie zranění Godín s Juanfranem. V neděli Argentinec také oslaví jubileum na střídačce, neboť bude koučovat 300. utkání. Ovšem proti soupeři, který mu zrovna nesedí - Barcelonu totiž ze dvaceti utkání zdolal jen dvakrát.

Barcelona měla dost času se vzpamatovat z depresivního týdne, v němž nejprve podlehla PSG 0:4 a pak horko těžko zdolala nováčka z Leganés 2:1. K dobré náladě určitě hráčům pomohla prohra Realu ve Valencii, díky níž se na pár hodin, v případě výhry, mohou dostat do čela tabulky.

To ale předbíháme. Do utkání trenér Enrique bude postrádat zraněného Vidala s Mascheranem a prý spekuluje nad tím, že by dokonce pozměnil tradiční rozestavení 4-3-3 na 4-2-3-1 nebo 3-5-2. Tak se nechme překvapit.

Pravděpodobné sestavy

Atlético: Oblak - Juanfran, Savić, Godín, Filipe Luis - Saúl, Koke, Gabi, Carrasco - Griezmann, Gameiro

Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitić - Messi, Iniesta, Neymar - Suárez

Tip FotbalPortal.cz 1:1

Villarreal CF - Real Madrid

Neděle 26. února, výkop 20.45, Estadio de Ceramica, Villarreal

Ani na madridský klub, který vede o jeden bod ligový peloton, nečeká jednoduchý zápas. Ve Villarrealu pokaždé dost trpí a za posledních pět let tu vyhrál pouze jednou. V roce 2014 2:0, v minulé sezóně tu například podlehl 0:1.

A v uplynulé době se Realu venku moc nedaří. V posledních šesti zápasech totiž zvítězil jen jednou, před dvěma týdny s vypětím všech sil na půdě poslední Pamplony. Vrcholem pak byla středeční porážka ve Valencii, kde Bílému baletu utekl vstup do utkání a v desáté minutě prohrával už 0:2.

Navíc se mu v tomto utkání zranil stoper Raphael Varane, jenž bude mimo hru minimálně měsíc. Ostatní hráči jsou ale fit a připraveni hrát. Gareth Bale by měl nastoupit po delší době v základní sestavě a oprášit tak spolupráci ofenzivní lajny BBC.

Villarreal, který je v tabulce na šestém místě a naposledy v ligové soutěži vybojoval cenný triumf na stadionu pátého Realu Sociedad 1:0, v týdnu alespoň částečně napravil pošpiněnou image po domácí porážce 0:4 v Evropské lize proti AS Řím. Postup do osmifinále už sice nezachránil, ale ve čtvrtek dokázal na Olympijském stadionu v Římě vyhrát gólem Santose Borrého 1:0 a zlepšit náladu fanouškům.

Trenér Escribá šetřil v tomto zápase většinu kádru, z nejsilnější sestavy nastoupil na italské půdě pouze středopolař Bruno Soriano. Mimo hru pak zítra zůstane pouze Sansone, který má svalové problémy.

Pravděpodobné sestavy:

Villarreal: Asenjo - Mario, Musacchio, V. Ruiz, J. Costa - Dos Santos, Bruno, Trigueros, Castillejo - Adrián, Bakambu

Real Madrid: Navas - Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modrić - Bale, Benzema, C. Ronaldo

Tip FotbalPortal.cz 1:2

Kompletní program 24. kola

Pátek 24. února

Las Palmas - Real Sociedad 0:1 (79. X. Prieto)

Sobota 25. února

13.00 Alavés - Valencia

16.15 Betis - Sevilla

18.30 Leganés - Deportivo

20.45 Eibar - Málaga

Neděle 26. února

12.00 Espanyol - Osasuna

16.15 Atlético - Barcelona

18.30 Athletic - Granada

18.30 Sporting - Celta

20.45 Villarreal - Real Madrid

Jan Preisler / FotbalPortal.cz