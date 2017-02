Primera Division - Jaké jsou šance jednotlivých klubů na titul po prohře Realu?

© FotbalPortal.cz -

Dnes 15:46 - Real Madrid po prohrané dohrávce 16. kola ve Valencii okamžitě probudil prakticky pohřbené naděje na zisk titulu u jeho hlavních pronásledovatelů v tabulce a jak uvádí španělská média: „La Liga žije.“ Je to tak. Madridský klub sice má pořád ještě jeden zápas k dobru, ale ostatní týmy se nevzdávají šance. Jak velká je?

Je to nevděčná úloha. Máte dva zápasy navíc a všichni očekávají, že náskok navýšíte o patřičných šest bodů. To by v případě Bílého baletu znamenalo sedmibodový rozdíl od druhé Barcelony a velké přiblížení k ligovému titulu, který se na San Bernabéu slavil naposledy v roce 2012.

Jenže Zidaneho svěřenci při prvním pokusu uklouzli, prohráli 1:2, vedoucí čtyřka se tak nyní srovnala do sedmibodového rozpětí a o titulu může snít i Atlético Madrid, které ho ze svých plánů už dávno vytěsnilo.

Real Madrid (52 bodů)

Dosavadní průběh sezóny

Pro Real nemohl být lepší. Dobrá, do středečního večera. Real nedokázal vyhrát poslední tři zápasy na Mestalle - v loňské a předloňské sezóně ho toto škobrtnutí stálo ligový titul. Ačkoliv jsou někdy výsledky lepší než předváděná hra, Real jede. Neodpustí si ovšem čas od času menší výpadek, jako s Celtou v poháru. A hádejte kam pojede Real k dalšímu odloženému zápasu, který stále ještě nezná termín? Ano, na stadion Celty.

Důvod k optimismu

Gareth Bale se vrátil po zranění a tohoto hráče, velice dobře rychlostně vybaveného, Bílý balet postrádal.

Důvod k pesimismu

Obavou je zdravotní stav zadní linie Zidaneho souboru. Varane je na čtyři týdny mimo, Pepe toho letos moc neodehrál a fit není stoprocentně ani Ramos. Pokud by zdravotně nevydržel Marcelo, měl by Real zaděláno na problém. Naštěstí má ale žolíka Nacha, který dokáže zahrát spolehlivě na kterémkoliv postu.

Termínová listina

Na Real čeká těžký výjezd do Bilbaa, také Eibar je doma letos silný, o víkendu jej čeká zrádný Villarreal. Nicméně největší konkurenty přivítá doma: Barcelonu, Sevillu a také Atlético.

Šance na titul

Samozřejmě Real zůstává hlavním favoritem. A touží po něm jako nikdy předtím, možná ještě víc než po dvanáctém titulu z Ligy mistrů. Cílovou pásku by Los Blancos měli protnout jako první.

Odhad FotbalPortal.cz 65%

Barcelona (51 bodů)

Dosavadní průběh sezóny

Barcelona spoléhá na kouzla a čáry ofenzivní trojice MSN. Nebýt 19 gólů Messiho a 18 od Suáreze, byla by šance na titul už dávno uložená někde u ledu. Ačkoliv jsou výkony v posledních týdnech nedobré, pořád je ještě zisk titulu hodně reálnou záležitostí.

Důvod k optimismu

Messi je naštvaný. A to je jedině dobrá zpráva. Pokud je v tomto rozpoložení, dokáže závod o titul vzít na svá záda a díky svým brilantním představením posunout Barcelonu k vysněné obhajobě trofeje.

Důvod k pesimismu

V kádru je jen jeden pravý bek a aktuálně zrovna nezáří. Je to důsledek špatného plánování, kdy se sice přivedlo dost hráčů, ale pouze průměrných. Barcelonští budou potřebovat, aby jim drželo zdraví, protože lavička moc možností nenabízí.

Termínová listina

Nejtěžší zápasy azulgranas čekají v Madridu. Již v neděli na Calderónu proti Atléticu a v dubnu pak Real na Bernabéu.

Šance na titul

Musí čekat na zaváhání Realu a pokud je PSG vyřadí z Ligy mistrů, mohou se soustředit jen na ligu, což může být výhodou.

Odhad FotbalPortal.cz 30%

Sevilla (49 bodů)

Dosavadní průběh sezóny

Jedním slovem perfektní. Sevilla nasbírala v první polovině soutěže nejvíc bodů ve své historii a od klubu, který nemá rozpočet dvou španělských obrů, snad ani nemůžete žádat víc.

Důvod k optimismu

Skvělá práce nováčka v evropském fotbale, argentinského kouče Jorge Sampaoliho. Svým jedinečným stylem dokáže vyhrávat spousty zápasů a není divu, že se o něj zajímají Barcelona s Arsenalem.

Důvod k pesimismu

Čím dále dojdou v Lize mistrů, tím bude jejich úkol těžší, neboť kádr není tak široký a klíčovým hráčům budou docházet síly. A po osmifinálové domácí výhře nad Leicesterem je šance na postup dál slušná.

Termínová listina

Pokud budou ve hře o titul ještě dvě kola před koncem, pak bude jejich zápas na San Bernabéu hotovým trhákem. Sampaoli se tak může stát prvním koučem Sevilly, který po devíti letech dobude Bernabéu.

Šance na titul

Pokud je Leicester vyřadí z Ligy mistrů, může se Sevilla soustředit na zopakování zázraku právě tohoto klubu. Je to nepravděpodobné, ale ne vyloučené.

Odhad FotbalPortal.cz 4%

Atlético Madrid (45 bodů)

Dosavadní průběh sezóny

Takový docela zvláštní - Atlético přišlo o svůj defenzivní punc, nicméně díky Torresovi a Griezmannovi s Gameirem získali mnohem větší potenciál v útoku. Sami se vidí mimo závod o titul. Ovšem pokud budou pokračovat v nastoleném trendu posledních utkání a Real bude ztrácet body, budou zpět ve hře.

Důvod k optimismu

Aktuální forma je excelentní. Ačkoliv výhra v Leverkusenu a hodně pravděpodobný postup do čtvrtfinále může paradoxně znamenat, že Colchoneros přesunou svůj hlavní zájem na Evropu.

Důvod k pesimismu

Asi už je na myšlenky na titul hodně pozdě a naděje mizivé. Atlético potřebuje selhání tří klubů.

Šance na titul

Jak už bylo uvedeno v předchozím bodě. Naděje umírá poslední, ale v tuto chvíli je pro Simeoneho svěřence nadějnější zisk Ligy mistrů než domácího titulu.

Odhad FotbalPortal.cz 1%

