Primera Division - Jaképak dohady? Messi už novou smlouvu podepsal. Před půl rokem

Dnes 14:18 - Média v poslední době ničím jiným nežijí. Jen tím, kdy už konečně hvězda Barcelony Lionel Messi podepíše novou smlouvu. Se zcela šokujícím prohlášením ale přispěchal někdejší hráč azulgranas, Bulhar Christo Stoičkov. Podle něj totiž argentinský reprezentant už nový kontrakt dávno podepsal.

Messi a smlouva. Nekonečný seriál, který živí novináře a nechává v nejistotě fanoušky. Na základě toho, že Argentinec nemá zajištěnu budoucnost na Camp Nou dál než do června 2018, vznikají spekulace o možných angažmá „La Pulgy“.

Jenže podle někdejšího hráče Barcelony Christa Stoičkova jsou tyto diskuze naprosto zbytečné, protože Leo Messi už nový závazek již dávno podepsal.

„Messi prodloužil smlouvu před šesti měsíci,“ prozradil Stoičkov.

K tomu, že neslavil vítěznou penaltu proti Leganés poznamenal: „Je to kvůli tlaku, s nímž se musel během zápasu vypořádat. Není nutné vymýšlet nic jiného.“

Stoičkov se také vyjádřil k aktuální situaci kolem týmu. „Tým dělá všechno dobře. Není třeba za nic hledat omluvy. V Paříži to byl jenom špatný výsledek, to je vše. Ostatně mě to během kariéry také postihlo. Třeba ve finále v Aténách v roce 1994 proti AC Milán, kdy jsme prohráli 0:4.“

„Nikdo nemůže popsat, co všechno slýchám a čtu, obviňují trenéra Enriqueho z různých věcí, že mužstvo nehraje nejlépe jak dovede. To není pravda. Kvůli jednomu zápasu nemůžete soudit tým, který vyhrál všechno.“

