Primera Division - Válčí spolu Messi s Neymarem?

Dnes 12:27 - V nitru barcelonského klubu to podle všemožných spekulací hodně vře. Asi už delší dobu, nicméně po porážce v Paříži 0:4 v rámci osmifinále Ligy mistrů a také utrápené výhře v lize nad sedmnáctým Leganés je deprese očividná i fanouškovi, který dřív takové náznaky považoval za bohapustý nesmysl.

Jak se říká není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Informace převážně z madridského mediálního sektoru je třeba brát s rezervou, ale...Podle informací OK Diario, jemuž šéfuje zarytý madridista Eduardo Ingla, totiž mluví o tom, že Messi se vážně nemusí s trenérem Luisem Enriquem.

„A to už hodně dlouho, vlastně od chvíle, kdy ho kouč posadil po návratu z vánočních prázdnin během první sezóny v klubu v San Sebastiánu na lavičku náhradníků a Barcelona tehdy podlehla 0:1. Vztah je od té doby chladný, v podstatě neexistující. Nejen Leo, ale také mnoho jeho spoluhráčů, se utěšuje, že trenérovi už zbývají čtyři měsíce a to vydrží,“ píše Francisco Rabadán ze zmíněného deníku.

Nicméně pokračuje dalšími perlami z útrob barcelonské kabiny. „Messi se rovněž domnívá, že jeho spoluhráči neodvádí všechno, na hřišti jsou líní, jako například Neymar. Další zase nemají potřebnou kvalitu, aby v Barceloně mohli hrát. Konkrétně se jedná o všechny letní posily. Trápí ho také to, že pokud se nestane zázrak proti PSG, bude další rok bez Zlatého míče. A že se v Barceloně dostává do podobné role jako v argentinském nároďáku, kde musí táhnout tým pokaždé on. A následně schytávat kritiku, když se nedaří,“ uvádí OK Diario.

„V tuto chvíli je Messi hodně naštvaný a přemýšlí, jestli má prodloužit kontrakt, nebo začít od nuly v jiném klubu. Samozřejmě převažuje touha zůstat, ale kromě ekonomické nabídky mu musí prezident Bartomeu přihrát kouče, který mu bude vyhovovat,“ dodává ještě.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesportbible.com