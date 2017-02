Primera Division - Real Madrid může po zápase na Mestalle navýšit náskok na čtyři body

© FotbalPortal.cz - Dnes je na pořadu dohrávka La Ligy

1 Líbilo se

Dnes 08:40 - Dnes je na valencijském stadionu Mestalla naplánována první ze dvou dohrávek, kterou musí sehrát madridský Real ve španělské lize. Utkání s Los Ché bylo odloženo kvůli účasti Bílého baletu na mistrovství světa klubů v japonské Jokohamě a termín se po dlouhém dohadování našel na dnešní večer.

Valencia CF - Real Madrid

Středa 22. února, výkop 18.45, Mestalla, Valencia

Madridský klub tak může po dnešku zvýšit náskok v čele ligové tabulky na slušné čtyři body, pokud se mu tedy podaří zvítězit. Utkání na to, že se hraje uprostřed pracovního týdne, začíná nezvykle brzy, v 18.45. Ale nebyla jiná možnost, neboť v den, kdy se hrají zápasy Ligy mistrů, UEFA nepovoluje, aby zápasy domácích soutěží kolidovaly s těmi jejími.

Valencia, která se během celé dosavadní sezóny trápila, je na tom (ke smůle madridských) v tuto chvíli asi nejlépe, k čemuž pomohly i zimní posily v podobě Simoneho Zazy a hlavně rebelujícího hráče Celty Vigo, Chilana Orellany. O víkendu svěřenci kouče Vora porazili Athletic Bilbao 2:0 a dva zápasy v řadě už nedostali gól. Možná si někdo řekne, že to není důvod pro velké jásání, nicméně současná Valencie už žije i z takovýchto drobných radostí.

Valencia není příliš zvyklá hrát utkání uprostřed týdne, a tak kouč Voro bude zvažovat, jestli protočit sestavu, nebo nechat hrát to nejlepší, co má k dispozici. To Zidanemu se nabízí možnost po dlouhé době nasadit od začátku kompletní řadu BBC, jež naposledy od úvodního hvizdu nastoupila 29. října.

Nicméně reálnější je spíš varianta kdy Bale zůstane na střídačce, aby byl stoprocentně fit na odvetu Ligy mistrů v Neapoli. V nominaci se vůbec neobjevují Pepe, Asensio, Mariano, Danilo a Coentrao, které Zidane nechal v Madridu.

„Mestalla je stadion, kde to má Real pokaždé náročné. Jsou ve hře tři body, které jsou důležité nejen pro nás. Mám rád takové zápasy,“ uvedl Zidane, který ve Valencii v roce 2001 odehrál svoje úplně první utkání jako hráč Realu. A prohrál ho 1:0.

Pravděpodobné sestavy

Valencia: D. Alves - Cancelo, Garay, Mangala, Siqueira - E. Pérez, Parejo - Munir, Orellana, Nani - Zaza

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modrić - L. Vázquez, Benzema, Ronaldo

Tip FotbalPortal.cz 1:2

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz