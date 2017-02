Primera Division - Na Camp Nou se pískalo, Messi neslavil

On je rozdil mezi tim kdyz se nedari a tim kdyz neni snaha. Zrovna u toho Ronalda to chapu. Tam nejde o to ze by drel jak kun a byla naka krize. To je o tom ze on se neucil hrat usporne a jen ceka za bukem na goly a kdyz neprijdou tak je na hristi bezcennej. Do kombinace prumernej, pri napadani se nepredre, mice pro spoluhrace taky nevybojuje. Pak kdyz pri kazdym druhym souboji padne na zem a rozhazuje rukama tak se nedivim ze se na to ani fandove Realu nechtej divat a piskaj na nej