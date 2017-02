Primera Division - Barcelona se štěstím zdolala Leganés, rozhodla penalta Messiho z poslední minuty

© as.com - Barcelona zdolala Leganés jen těsně

Včera 22:31 - Nečekaně dramatický průběh mělo dnešní utkání Barcelony na domácím stadionu proti Leganés. Azulgranas se sice rychle dostali do vedení, jenže soupeř ve druhé půli vyrovnal a držel nerozhodný stav až do devadesáté minuty. V té ale rozhodl z pokutového kopu o vydřených třech bodech pro culés Lionel Messi.

FC Barcelona 2:1 CD Leganés

Góly: 4. a 90. z penalty Messi - 71. Unai López

Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Umtiti, Mathieu, Digne (82. Alba) - Rakitić, A. Gomes (80. Iniesta), Rafinha (80. Denis) - Messi, L. Suárez, Neymar

CD Leganés: Herrerín - Tito, Mantovani, Siovas (87. Insua), Rico - A. Martín, Morán (65. Unai López) - El Zhar, Gabriel, Szymanowski (70. Machís) - Guerrero

Barcelona vstoupila do dnešního utkání velice dobře a ve čtvrté minutě už vedla 1:0. Suárez z levé strany nacentroval na Messiho, jenž dorážel do brány - 1:0. V ten moment to vypadalo na jednoznačný zápas pro Barcelonu, která během úvodní čtvrthodiny nenechala soupeře vůbec hrát. Jenže po akci El Zhara ze 17. minuty, jenž se dostal do sóla před Ter Stegena, se hosté, kteří úplně poprvé v historii zavítali na Camp Nou, zbavili respektu a dostávali se víc do hry.

Katalánci dál kontrolovali zápas, ale druhý gól, který by oslabil snahu soupeře se nepodařilo vstřelit až do samého závěru zápasu. Šance měl v prvním poločase ještě Messi, který šajtlí střílel po vysunutí od Suáreze. Ale do zakončení se dostávali také hosté. Ve 35. Mantovani pálil po rohu nad a těsně před odchodem do kabin nadělal hodně starostí barcelonskému brankáři tečovanou střelou El Zhar.

Další dobrou šanci vychytal Ter Stegen Guerrerovi v 55. minutě, na druhé straně zakončoval chvíli poté Neymar. Velkou šanci měl i v 68. minutě Rafinha, jenž se dostal přes obránce hostí, ale jeho střelu mířící do prázdné branky vyrazil Rico.

Skvělý taktický tah pak vyšel hostujícímu kouči Garitanovi. Ten poslal do hry Unaie Lópeze s Machísem a tato dvojice se podepsala pod vyrovnávací gól Leganés. Na počátku gólové akce byl Sergi Roberto, jenž přišel o míč, Machís ho dal pod sebe a López zamířil přesně mezi nohy Ter Stegena - 1:1.

Když už se pomalu zdálo, že Barcelona po Paříži schytá další ťafku, pronikl do vápna v 90. minutě Neymar, Mantovani ho podle názoru sudího zastavil nedovoleně a z nařízené penalty se trefil suverénně Messi, jenž se tímto gólem dostal přes Suáreze do čela tabulky střelců španělské ligy.

Hosté se ale nevzdali a těsně před koncem zápasu ještě střílel nebezpečně El Zhar, jehož rána šla jen těsně vedle tyče barcelonské branky.

Další výsledky 23. kola Primera División

Real Sociedad - Villarreal 0:1 (90+4. Castillejo)

Valencia - Athletic Bilbao 2:0 (13. Nani, 45+1. Zaza)

Gijón - Atlético 1:4 (49. Sergio - 80., 81. a 85. Gameiro, 46. Carrasco)

Granada - Betis 4:1 (28. a 64. Adrián Ramos, 18. Carcela, 33. Pereira - 75. Petros)

Sevilla - Eibar 2:0 (31. Sarabia, 90+1. Vitolo)

Deportivo - Alavés 0:1 (68. García)

Real Madrid - Espanyol 2:0 (33. Morata, 84. Bale)

Celta - Osasuna 3:0 (23. Sisto, 87. Jozabed, 89. Aspas)

