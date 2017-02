Primera Division - Real pokořil další rekord, na výhře nad Espanyolem se podílel i navrátilec Bale

asi tak, hlavne ze tam cpe lucasa, ktory sice vie prejst cez hraca natlacit sa do 16-ky no co s toho ked jednoducho nevie prihrat/vystrelit ... a dnes teda hral celkovo zle, podla mna zbytocne vela priestoru dostava na ukor jamesa, morata neviem ci je urazeny lebo hra totalne bez zapalu ... cez leto asi odide, a myslim ze to bude len dobre