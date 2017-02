Primera Division - Proč Ronaldo opustil Barcelonu?

© as.com - Ronaldo

Dnes 08:59 - Legendární brazilský útočník Ronaldo byl pozván jako host do televizního pořadu ESPN Brasil, kde pohovořil o podrobnostech svého odchodu z barcelonského klubu, v němž strávil pouhou jedinou sezónu. A to i přesto, že v ní byl velice úspěšný - stal se nejlepším střelcem španělské ligy a následně získal i Zlatý míč.

Djalminha, někdejší úspěšný brazilský fotbalista a také spoluhráč z reprezentace se Ronalda zeptal jestli nelituje toho, že si za jeden z nejslavnějších klubů světa nezahrál víc, zvlášť když se mu tolik dařilo.

„Zkušenost to byla úžasná, nicméně nebylo možné v ní pokračovat a nebylo to mojí vinou. Dohodl jsem se na prodloužení svojí smlouvy v době, kdy do konce sezóny chyběl měsíc,“ uvedl Ronaldo.

„Jenže o týden později se klubový advokát a prezident Barcelony domluvili, že připravený kontrakt je absurdní a byli ochotni akceptovat sumu 29 milionů dolarů, od kteréhokoliv klubu, který by ji dokázal zaplatit,“ řekl.

„V Barceloně to dělají pořád, dělají tyto „tajné čachry“ při jednáních. Akorát jiným způsobem. Například v případě Neymar se pořád ještě doopravdy neví, jak to všechno skutečně bylo. Je spousta závažných věcí, za něž jednou někdo tvrdě zaplatí.“

„Bylo by to ale skvělé zůstat, protože Barcelona je krásné město, navíc výborný klub,“ litoval Ronaldo, jenž následně přestoupil do Interu Milán, kde strávil pět sezón. V rozmezí let 2002-2006 pak působil v dresu úhlavního nepřítele Barcelony Realu Madrid.

