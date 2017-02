Primera Division - Real Madrid dá asi košem Adidasu. Kdo bude rekordním sponzorem Bílého baletu?

© dreamteamfc.com - Kdo bude sponzorem Realu Madrid?

4 Líbilo se

Dnes 14:51 - Bílé dresy Realu Madrid v posledních letech neodmyslitelně evokují partnerství se sportovní firmou Adidas. Vždyť německý gigant navázal spolupráci s jedním z nejbohatších klubů světa před začátkem sezóny 1998-99, kdy vystřídal firmu Kelme.

Nicméně se může stát, že Los Blancos řeknou dlouhodobému partnerovi strohé a výstižné adiós. Alespoň to uvádí dnešní vydání madridského deníku Marca. Ten rovněž prozradil, kdo by se mohl stát nástupcem stávajícího sponzora.

„Real jedná s firmou Under Armour o několikaleté smlouvě, která by klubu přinesla 150 milionů eur ročně. Tolik požaduje madridský klub, aby přerušil kontrakt s Adidasem, firmou, jež má smlouvu do roku 2020,“ píše deník.

„Globální firma, která obléká některé sportovní superhvězdy, jako například Stephena Curryho, Toma Bradyho, Jordana Spiethe či Michaela Phelpse zvažuje průnik na evropský trh a Real patří mezi nejslavnější kluby. Už několik sezón obléká anglický Tottenham, což byl její první krok do evropské kopané.“

„Under Armour je společnost, která prožívá velký rozmach a začíná v USA vážně konkurovat Nike. Její zástupci už se sešli s vedením Realu a snaží se najít cestu k dohodě, aby se dres madridského klubu stal tím nejdražším na celém světě. Bílý balet by nechal za sebou dosavadního lídra, jímž je Manchester United (Adidas, 95 milionů eur) a Barcelonu (Nike, 85 milionů eur). Aktuálně Real pobírá od Adidasu 40 milionů eur ročně,“ dodává Marca.

Opustí tedy Real Madrid tradiční tři pruhy, které ho charakterizují už téměř dvacet let?

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, dreamteamfc.com, marca.com