Primera Division - To byla sobota jak z hororu: Vidal má s vykloubeným kotníkem po sezóně a ještě dostal naloženo od bývalého sudího, Tano si v souboji s Iscem zlomil nohu

Aleix Vidal se vážně zranil

Dnes 10:20 - Nepěkný obrázek se nabídl všem, co sledovali včerejší zápas španělské ligy mezi Alavésem a Barcelonou. Pár minut před koncem totiž domácí obránce Theo Hernández vykloubil Aleixovi Vidalovi z Barcelony kotník. Hráč azulgranas tak má po sezóně. A aby toho nebylo málo schytal od bývalého elitního rozhodčího kritiku.

Ten pohled byl jen pro tvrdé nátury. Po zákroku Thea Hernándeze z 85. minuty utkání mezi Alavésem a Barcelonou (0:6) zůstal obránce hostí Aleix Vidal sedět na trávníku a s bolestivou grimasou ukazoval na svůj pravý kotník, který nevypadal vůbec dobře, jelikož byla jeho poloha hodně nepřirozená, prakticky ohnutá do pravého úhlu.

Lékaři hráče Barcelony okamžitě odnesli ze hřiště naložili do sanitky a odvezli do nemocnice na operaci. Vidalovi nakonec diagnostikovali vymknutý kotník, kvůli němuž vynechá zbytek sezóny a pokud vše půjde dobře, zapojí se do startu přípravy nadcházející sezóny, neboť lékaři odhadli dobu rekonvalescence na pět měsíců.

Po celé události obdržel hráč, který se pomalu vracel do plánů trenéra Enriqueho, spoustu podporujících a povzbuzujících vzkazů. Ovšem našli se i tací, kteří nepřímo obvinili Vidala, že si za takové zranění může sám.

Například velice dobře známý bývalý sudí Iturralde Gonzáles v analýze pro rozhlasovou stanici Cadena SER, jíž je pravidelným hostem, řekl: „Kam se ten Aleix Vidal hnal, proč tam strkal nohu? Za stavu 0:6?“ Podle očekávání tak rozpoutal vlnu kritických ohlasů.

Theo Hernández po zápase celé události litoval. „Je mi to moc líto, šel jsem po míči a nechtěně jsme se střetli. Je mi moc líto, že má Aleix tak vážné zranění. Omlouvám se a určitě se za ním stavím, abych zjistil, jak mu je.“

Barca bude moci přivést náhradu

Jelikož je doba léčení zranění Vidala odhadována na více jak pět měsíců, má podle norem Barcelona možnost přivést místo něj dalšího hráče, přestože už je uzavřeno přestupové okno. Ovšem možnosti jsou omezené. Buď se musí jednat o hráče, který nemá smlouvu s žádným klubem anebo hraje v některém klubu Primera División

Další zranění pár hodin nato

Uběhlo jen pár hodin a v Pamploně, kde hrál Real Madrid, došlo k dalšímu nepěkně vypadajícímu zranění. Hráč Osasuny Tano Bonnín si v souboji s Iscem totiž zlomil holenní a lýtkovou kost. „Byl to nešťastný okamžik ve hře, souboj o balón, srazili jsme se koleny, myslím, že jeho noha zůstala zaseklá v trávníku, jak jsem mohl vidět. Je to smůla, že utrpěl tak vážné zranění. Mrzí mě to. Byla to náhodná akce a doufám, že se dá brzy do pořádku,“ uvedl po zápase madridský hráč.

Jan Preisler